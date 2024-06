25 giu 2024 13:20

MILEI, UN EGO DA NOBEL – IL PRESIDENTE ARGENTINO, RICEVENDO UN RICONOSCIMENTO DALL'ISTITUTO LIBERAL DI PRAGA, L'HA SPARATA GROSSA: “CON IL MIO PRINCIPALE CONSIGLIERE, DEMIAN REIDEL, STIAMO RISCRIVENDO GRAN PARTE DELLA TEORIA ECONOMICA, SE CI ANDRÀ BENE, CI DARANNO IL PREMIO NOBEL PER L'ECONOMIA” – INTANTO IN ARGENTINA CONTINUANO LE RIVOLTE PER LA DEREGULATION E LE PRIVATIZZAZIONI IMPOSTE DA MILEI…