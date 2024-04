MILEI SI DOVRA’ ACCONTENTARE DELLE MOTOSEGHE (O PROVARCI CON LA "SORA GIORGIA") – IL PRESIDENTE ARGENTINO HA ANNUNCIATO LA FINE DELLA RELAZIONE, DURATA UN ANNO, CON LA POPPUTISSIMA ATTRICE FATIMA FLOREZ. LO HA FATTO SU “X”, SUBITO DOPO AVER INCONTRATO ELON MUSK (PROPRIETARIO DELLA PIATTAFORMA). GLI UTENTI COMMENTANO: "PROVACI CON GIORGIA MELONI!", ALLEGANDO LE FOTO DI LORO (MOLTO VICINI) DURANTE UN INCONTRO A PALAZZO CHIGI - SECONDO GLI "ADDETTI AI LIVORI", FLOREZ PREMEVA PER AVERE UN RUOLO POLITICO, MENTRE LA SORELLA DI MILEI L’HA SBATTUTA FUORI...

Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los… — Javier Milei (@JMilei) April 13, 2024

Il romanzo fra il leone e la pantera è finito. Meno di un anno - il tempo di una campagna elettorale e una manciata di mesi di presidenza - è durata la love-story fra lo spettinato Javier Milei e la procace imitatrice Fátima Florez. Al passo con i tempi, il presidente ultrà lo ha annunciato via X, guarda caso proprio dopo aver incontrato il patron del social network Elon Musk:

«Abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione», ha scritto nel bel mezzo del suo tour americano, adducendo come scusa gli impegni di lavoro. Restiamo amici, conclude Milei, «dato quello che proviamo l’uno per l’altro e quanto ci amiamo, ci rispettiamo e ci ammiriamo a vicenda». […]

Una relazione che aveva dato la “spinta” ad entrambi. A lui, candidato di un minuscolo partito, La libertad Avanza, che aspirava alla presidenza e che a metà 2023 era improvvisamente comparso al fianco della bella attrice comica, già molto famosa per la sue imitazioni di Cristina Kirchner, la leader peronista contro cui Milei scagliava i suoi strali. […]

Fátima, dicono sempre i bene informati, premeva per entrare alla Casa Rosada, dopo la vittoria del moroso alle urne. Ha dovuto accontentarsi dei sold-out ai suoi show, perché la strada verso il palazzo presidenziale l’ha transennata il cane da guardia di Javier: la sorella Karina.

Il post dell’addio è diplomatico. Il presidente racconta di come il lavoro di entrambi renda impossibile il proseguimento della storia. Nel messaggio postato intorno alla mezzanotte di venerdì, Milei ha chiarito le ragioni che hanno portato alla separazione. In primo luogo, ha fatto riferimento alla carriera dell’attrice: «Come risultato dello straordinario successo professionale che Fátima sta vivendo, di cui sono estremamente orgoglioso, ha ricevuto numerose offerte di lavoro sia negli Stati Uniti che in Europa».

Quindi, ha parlato del suo mestiere: «Questo, sommato al compito complesso che devo affrontare oggi e che gli argentini mi hanno affidato, ci ha portato a vivere separati, rendendo impossibile il rapporto che vorremmo avere, nonostante quanto ci amiamo».

I due si erano incontrati nel dicembre 2022, ad un programma tv. Risate e complicità in diretta, che con i mesi sono diventati «qualcosa di più», scrive il quotidiano La Nacion: «Nel marzo 2023 si è appreso che Fátima Florez si era separata da Norberto Marcos, dopo una relazione durata più di 20 anni. Fu allora che iniziarono le voci su una possibile relazione con l’economista che cominciava a proiettarsi come un forte candidato alle presidenziali, anche se ancora lontano dalle posizioni di vertice».

Confermata la relazione, Fátima è diventata una presenza fissa durante la campagna elettorale – il video dell’appassionato bacio a Milei durante lo show a Mar del Plata ha battuto vari record di visualizzazione sui social – e nei giorni del trionfo elettorale. […]

Karina, diventata sempre più potente accanto al fratello - «troppi funzionari dipendono dal fatto che la sorella del presidente faccia pollice verso», scrive il quotidiano Clarin - non digeriva il protagonismo di Fátima, che a volte rubava la scena al neo-presidente. Tant’è che alla cerimonia di insediamento il 10 dicembre, Florez evita la prima linea e si limita a sorridere e ad accompagnare il compagno al gala del Teatro Colón di Buenos Aires. L’ultima volta che sono stati visti insieme è stato mercoledì scorso, a Miami. Fátima non era nella delegazione ufficiale che accompagnava il presidente nel tour in Usa. È stato un incontro breve e risolutivo. […]

