MILEI, TI SFANCULEREI! – IL NEOPRESIDENTE ARGENTINO COMMENTA CON TONI SPREZZANTI LA MANIFESTAZIONE CON MIGLIAIA DI PERSONE SCESE IN PIAZZA CONTRO IL MEGA DECRETO SULLA DEREGULATION E LE PRIVATIZZAZIONI: “GLI ARGENTINI CHE PROTESTANO SOFFRONO DELLA SINDROME DI STOCCOLMA, SONO INNAMORATI DI UN MODELLO CHE LI HA IMPOVERITI” – PRIMA DEL CORTEO, AVEVA MINACCIATO DI TAGLIARE I SUSSIDI A CHI AVESSE PARTECIPATO AI PICCHETTI – VIDEO

MILEI, 'ARGENTINI CHE PROTESTANO SOFFRONO SINDROME DI STOCCOLMA'

JAVIER MILEI - INSEDIAMENTO COME PRESIDENTE DELL ARGENTINA - 1

(ANSA) - Per il presidente dell'Argentina, l'ultraliberista Javier Milei, le migliaia di argentini scesi in piazza ieri notte dopo la presentazione del mega decreto sulla deregulation e le privatizzazioni "soffrono della sindrome di Stoccolma". "Può essere che ci sia gente innamorata di un modello che l'ha impoverita e che soffre della sindrome di Stoccolma", ha affermato Milei in un'intervista.

"La Repubblica è in pericolo con il populismo, non con la libertà", ha aggiunto. Il capo dello Stato ha quindi sottolineato che nel Decreto di necessità e urgenza (Dnu) pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale vengono superate normative "che ostacolano il funzionamento di una società libera" e che il suo obiettivo è "smontare la macchina di distruzione dello Stato argentino".

La discussione parlamentare per l'approvazione del Dnu, ha concluso Milei, "metterà in evidenza di fronte agli argentini chi è contro il progresso". "Il decreto significa guadagnare competitività, è win-win per tutti salvo per la casta".

2 – BUENOS AIRES IN PIAZZA CONTRO I TAGLI. MILEI INAUGURA LA LINEA DURA CONTRO I MANIFESTANTI

Estratto dell’articolo di Daniele Mastrogiacomo per www.repubblica.it

manifestazione contro milei a buenos aires

Javier Milei affronta la sua prima prova da presidente della nuova Argentina sfidando la piazza in un mercoledì che si annuncia carico di tensioni. Il fronte delle organizzazioni di sinistra, raggruppate attorno al Polo Obrero, ha annunciato per oggi una manifestazione di protesta nella centrale Plaza de Mayo a Buenos Aires. […]

Il governo ha già varato una sorta di decalogo di comportamento che vieta ogni tipo di blocco delle strade: i famosi piquetes che stravolgono il traffico e finiscono per paralizzare la circolazione. Da sempre fanno parte della tattica usata nelle manifestazioni e sono un vero incubo per automobilisti e passeggeri dei mezzi pubblici costretti a restare imbottigliati soprattutto nelle ore di punta quando chi lavora, o ha la fortuna di avere ancora un impiego, rientra a casa.

PROTESTE IN ARGENTINA CONTRO IL DECRETO DI DEREGULATION VOLUTO DA JAVIER MILEI

Ora i picchetti non saranno più tollerati. Il governo di estrema destra è stato chiaro: le forze dell’ordine agiranno contro ogni forma di blocco stradale “fino a quando lo spazio di circolazione sarà completamente liberato”.

Ma c’è qualcosa in più. Che tocca gli aiuti sociali previsti per le persone meno abbienti. Chiunque parteciperà rischia di vedersi cancellato un contributo che significa cibo e sostegno finanziario. “Chi taglia non sarà pagato”, ha avvertito la ministra del Capitale Umano, Sandra Pettovello, anche lei de La Libertà Avanza, il partito dell’ex uomo della motosega. Lo ha dichiarato in un breve messaggio diffuso sui social. […]

manifestazione contro milei a buenos aires

Un vero ricatto per i più poveri che non vogliono certo vedersi cancellare l’unica possibilità per mangiare qualcosa. Non è un’esagerazione: in Argentina quasi metà della popolazione (40,1 per cento) soffre la fame, ci sono centinaia di mense improvvisate per strada dove chi non ha nulla può contare su una zuppa. La stessa Pettovello ha voluto spiegare il senso del suo diktat: “Se manifestare è un diritto, lo è altrettanto quello delle persone a muoversi liberamente per tornare a casa o andare al lavoro”. […]

manifestazione contro milei a buenos aires PROTESTE IN ARGENTINA CONTRO IL DECRETO DI DEREGULATION VOLUTO DA JAVIER MILEI

JAVIER MILEI - MEME BY EDOARDO BARALDI JAVIER MILEI - INSEDIAMENTO COME PRESIDENTE DELL ARGENTINA - 2 JAVIER MILEI - INSEDIAMENTO COME PRESIDENTE DELL ARGENTINA - 3 PROTESTE IN ARGENTINA CONTRO IL DECRETO DI DEREGULATION VOLUTO DA JAVIER MILEI