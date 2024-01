Argentine President Javier Milei suddenly appears in a live theater show of Fátima Florez, his girlfriend, to kiss her. pic.twitter.com/YLLRTojWGw — Crazy Ass Moments in LatAm Politics (@AssLatam) December 30, 2023

MILEI, IL PRESIDENTE ARGENTINO E I BACI HARD ALLA COMPAGNA SUL PALCO: LA PASSIONE È INCONTROLLABILE

Estratto da www.leggo.it

Il leader argentino Javier Milei inizia il 2024 sotto i riflettori. Il neo presidente dell'Argentina torna a far parlare di sé per dei baci fin troppo appassionati - per qualcuno. Il politico, a Mar del Plata, ha assistito allo spettacolo della sua compagna, la comica Fátima Flórez. Salito sul palco, la coppia si è lasciata andare a effusioni d'amore con dei baci che hanno destato scalpore.

I presenti hanno gradito ma il pubblico da casa non troppo. Flórez, che non svolge il ruolo ufficiale di first lady, era già stata richiamata sulla compostezza dalla sorella di Milei durante il primo discorso da Presidente dell'Argentina. Milei ha detto: «Grazie mille (riferito alla compagna). Il Paese vive una situazione complicata. Questi mesi di lavoro varranno la pena dei nostri sforzi: ne usciremo forti. Dio benedica te (Flórez) e tutti gli argentini». [...]

MILEI IN ARGENTINA RINNOVA I VERTICI DELLE FORZE ARMATE

(ANSA) - BUENOS AIRES, 02 GEN - Prima della fine del 2023 il presidente argentino Javier Milei ha radicalmente rinnovato i vertici delle Forze armate provocando la più grande epurazione di generali dell'esercito degli ultimi 40 anni. Infatti, scrive oggi il quotidiano Clarín, la nomina del generale Alberto Presti a nuovo capo dell'Esercito ha causato il contemporaneo pensionamento di 22 generali più anziani di lui, a cui si è aggiunto il pensionamento volontario del capo dello Stato maggiore congiunto delle Forze Armate, generale Juan Martín Paleo che fu nominato dall'ex presidente Alberto Fernández.

Il rinnovamento completo dei responsabili dello Stato maggiore congiunto e delle tre armi ha comportato anche l'uscita di scena di sette ammiragli e tre generali di brigata aerea. I decreti firmati sabato scorso hanno riguardato la designazione di Xavier Julián Isaac quale capo dello Stato maggiore congiunto in sostituzione di Paleo, e dell'ammiraglio Marcelo Dalle Nogare quale suo vice. Ai vertici dell'esercito è stato chiamato il generale Alberto Presti, mentre l'Aeronautica militare sarà guidata dal generale Fernando Luis Mengo, e la Marina dall'ammiraglio Carlos María Allievi.

