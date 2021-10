SE VI FATE CURARE A CASA DAI GURU POI CAPITA DI SCHIATTARE - UN NO VAX DI 68 ANNI È MORTO A FERRARA: AVEVA IL COVID MA SI STAVA AFFIDANDO ALLA TELEMEDICINA CON ASSISTENZA VIA MAI E VIA TELEFONO DELL'ASSOCIAZIONE IPPOCRATEORG, QUELLA INVITATA IN SENATO DALLA LEGA A SPROLOQUIARE SULLE TERAPIE DOMICILIARI - ANCHE IN OSPEDALE L'UOMO AVEVA TENTATO DI FIRMARE DIMISSIONI E RIFIUTARE LE CURE - LA PROCURA INDAGA PER OMISSIONE DI SOCCORSO...