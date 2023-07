MINCHIA, CHE CAOS ALL’AEROPORTO DI CATANIA! – DOPO 4 GIORNI DAL ROGO NEL “TERMINAL A” I VOLI, IN ARRIVO E IN PARTENZA DALL’AEROPORTO “FONTANAROSSA”, SONO QUASI ZERO E LA SITUAZIONE DI EMERGENZA VA PER LE LUNGHE – LO SCAZZO TRA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA, SCHIFANI, E LA “GESAP”, SOCIETÀ CHE GESTISCE I SERVIZI ALL'AEROPORTO DI PALERMO (SU CUI SONO DIROTTATI I VOLI) CHE NON VUOLE GESTIRE AEREI IN PIÙ – RENATO SCHIFANI CHIAMA IL MINISTRO CROSETTO CHE DA’ L’OK PER USARE LO SCALO MILITARE DI SIGONELLA...

Paura all'aeroporto di Catania per un incendio al terminal 1. Le fiamme sono state domate ma lo scalo resterà chiuso fino a mercoledì. Si indaga sulle cause pic.twitter.com/A3aUnoX7Sm — Tg3 (@Tg3web) July 17, 2023

1.SCHIFANI, OK CROSETTO A USO SIGONELLA PER VOLI PER CATANIA

(ANSA) - Per fare fronte all'emergenza aeroporto di Catania, dopo il rogo del 16 luglio scorso nel Terminal A, potrà essere utilizzato lo scalo dell'aviazione militare italiana di Sigonella. Lo ha reso noto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani che ieri sera ha chiamato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che lo ha "informato circa la possibilità dell'uso dello scalo militare" come era accaduto durante le emergenze cenere vulcanica dell'Etna.

"Ieri sera - afferma il governatore della Sicilia - ho chiamato il ministro Crosetto al quale ho chiesto la possibilità dell'utilizzo dello scalo dell'aeroporto militare di Sigonella, dopo aver rappresentato il grave stato di criticità in cui si trova il sistema aeroportuale siciliano a seguito della ridottissima attività dello scalo di Fontanarossa.

Il ministro, dopo le dovute consultazioni - aggiunge Schifani - mi ha informato circa la possibilità dell'utilizzo dello scalo militare, come già avvenuto in una precedente situazione di inagibilità dell'aeroporto di Catania, a causa della pioggia di polvere vulcanica. Ringrazio a nome dei siciliani il ministro Crosetto per la grande sensibilità dimostrata sulla vicenda, che - chiosa il presidente della Regione Siciliana - denota ancora una volta la serietà ed affidabilità del governo Meloni".

2. CATANIA, IPOTESI PASSEGGERI IN BUS A SIGONELLA DOPO CHECK-IN

(ANSA) - Secondo le prime informazioni l'ipotesi è quella di effettuare il check in dei passeggeri a Fontanarossa, i quali saliranno a bordo di autobus diretti a Sigonella, dove poi decolleranno gli aerei di linea. Lo stesso avverrà, con la procedura inversa, per i voli di ritorno a Catania. Una misura simile fu adottata già nel 2012.

3.CATANIA TEMPI LUNGHI PER RIAPRIRE L’AEROPORTO IN SICILIA TURISMO IN TILT

Estratto dell’articolo di Riccardo Lo Verso per “il Messaggero”

Niente da fare. Il girone infernale per i turisti prosegue. La riapertura dell'aeroporto di Catania, prevista per ieri, slitta di altri cinque giorni. E non è detto che bastino. Voli operativi col contagocce fino al 24 luglio. […] L'incendio divampato domenica sera nel Terminal A degli arrivi manda nel caos l'estate dei turisti che scelgono la Sicilia o che partono dall'Isola. La cascata di disagi negli aeroporti di mezza Italia è stata inevitabile. La Protezione civile sta montando una tensostruttura. […]

Il caos ha dato origine ad un botta e risposta tra la Gesap, la società che gestisce i servizi all'aeroporto di Palermo, e il presidente della Regione siciliana Renato Schifani. «Accetteremo venti voli per domani (oggi ndr), e nessuno da venerdì a domenica», ha annunciato il direttore generale della società Natale Chieppa.

«L'infrastruttura sta reggendo», ha spiegato aggiungendo che però «in uno scalo che ha già di suo una crescita del 15% di traffico, il rischio è compromettere la qualità dei servizi».

Insomma, il week end alle porte crea stress e agitazione. Il governatore Schifani non ha gradito la decisione. «Non posso che stigmatizzare ha detto l'atteggiamento della direzione generale dell'aeroporto di Palermo».

La nota di Gesap ha finito per creare «uno stato di allarmismo e tensione sociale in quanti hanno scelto di trovare in Sicilia, simbolo dell'accoglienza, un luogo ideale per le vacanze». Come dire, l'uscita è stata quanto meno infelice. «In un momento in cui il sistema dei trasporti aerei in Sicilia è fortemente messo a rischio ha concluso il governatore non può che richiamarsi tutto il sistema della mobilità a porre in essere ogni sforzo necessario a superare la criticità del momento, in una logica di leale collaborazione istituzionale».

Una presa di posizione, quella della Gesap, contestata dall'Enac che «rivendica il proprio ruolo di autorità nel determinare la capacità degli aeroporti siciliani a supporto dell'operatività di Catania».

Intanto nel Terminal A proseguono gli accertamenti tecnici e strutturali dei vigili del fuoco di Catania e del Nucleo investigativo antincendi della direzione regionale della Sicilia. La Procura della Repubblica, che ha aperto un'inchiesta sul rogo, sottolinea che «il sequestro nella struttura è stato solo parziale e non impedisce la riapertura dello scalo».

Il fascicolo per incendio colposo al momento è contro ignoti. Bisogna accertare le cause del rogo, ma anche se ci sono state o meno delle violazioni delle norme sulla sicurezza negli aeroporti. Una cosa è certa: l'incendio, originato probabilmente da un condizionatore che ha mandato in tilt il sistema e le vacanze di migliaia di persone. […]

