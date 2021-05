MINCHIATE A BATTESIMO – UNA COPPIA DI PALERMO FINGE DI CELEBRARE IL PROPRIO MATRIMONIO PER FESTEGGIARE IL BATTESIMO DELLA FIGLIA CON CINQUANTA PARENTI IN PIENA ZONA ARANCIONE - QUANDO I CARABINIERI HANNO FATTO IRRUZIONE NEL RISTORANTE I GENITORI DELLA BIMBA HANNO APPARECCHIATO LA SCENEGGIATA: LEI, VESTITA DA SPOSA, FINGEVA DI NON SAPERE CHE NON FOSSE POSSIBILE ORGANIZZARE ANCHE UN BANCHETTO NUZIALE E…

Che i matrimoni sono vietati da decreto a causa delle misure di sicurezza per contenere l'amergenza da Covid-19 lo sanno tutti, o quasi. A Palermo una coppia ha simulato il banchetto per il loro matrimonio (nonostante fossero già sposati) per festeggiare insieme a cinquanta amici il battesimo della figlia.

Il singolare episodio è successo nel capoluogo siciliano nella zona Molara dove i carabinieri hanno interrotto un pranzo in una sala per eventi e multato tre persone per violazione delle norme anti Covid-19 in piena zona arancione. Ma i genitori della bimba si sono giustificati dicendo che erano convinti che fosse possibile organizzare il banchetto nuziale.

La sceneggiatura - E così hanno messo in scena una grande rappresentazione per cercare di rendere quanto più veritiera possibile quella pantomima con tanto di mamma della bimba vestita da sposa. I carabinieri al loro arrivo si sono trovanti di fronte ad una "sposa" alle prese con i festeggiamenti con i suoi 50 invitati in un ristorante che doveva essere chiuso. I genitori della bimba hanno raccontato ai militari che stavano festeggiando il loro matrimonio.

Credevano che in zona arancione si potesse fare. E invece, come da decreto, è consentita la sola celebrazione religiosa con rigide restrizioni. Tra l'altro i carabinieri hanno accertato che la coppia era già regolarmente sposata. La sanzione amministrativa e una multa di 1200 € è scattata per i genitori della battezzata e per il titolare del servizio di catering.

