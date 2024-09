DAL MINISTERO AL...BANCO DEI SURGELATI: LA TRISTE FINE DI GENNARO SANGIULIANO - "CHI" IMMORTALA "GENNY-DELON", DOPO LE SUE DIMISSIONI, MENTRE FA LA SPESA VICINO CASA, A ROMA - FEDERICA CORSINI, MOGLIE DELL'EX MINISTRO TRADITA CON MARIA ROSARIA BOCCIA, HA SPEDITO IL MARITO AD ACQUISTARE VERDURE, FORMAGGIO DIETETICO, FRUTTA, YOGURT E ACQUA MINERALE: POLO BLU E PANTALONE NERO, "GENNY-DELON" HA LA FEDE AL DITO - COME UN PENSIONATO QUALSIASI, DOPO LA SPESA, PASSA DUE ORE ATTOVAGLIATO IN UN BAR CON UN AMICO...

Estratto dell'articolo di Giulia Cerasoli per "Chi"

gennaro sangiuliano foto di chi 7

Nel weekend che segue la settimana di fuoco dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, culminata con le sue “irrevocabili” dimissioni, il giornalista ed ex direttore del Tg2 gira per il suo quartiere, in zona Nomentana. In polo blu e jeans, come una persona qualunque che fa la spesa domenicale, Gennaro Sangiuliano cerca la normalità e la pace.

Esce da solo e va al supermercato, dove compra di tutto: dalle verdure al formaggio dietetico, dalla frutta allo yogurt, fino all’acqua minerale. Serio, senza lasciarsi mai andare a un sorriso, l’ex titolare del dicastero della Cultura finito al centro del “caso Maria Rosaria Boccia”, cerca quella normalità che purtroppo aveva smarrito. Dimagrito e con all’anulare sinistro la fede matrimoniale, Sangiuliano è tornato alle abitudini di sempre, quelle che nel ruolo di ministro aveva messo da parte per vestire i panni di un’istituzione con obblighi e presenzialismi continui.

[...] In ogni caso ha tracorso questo ultimo weekend tranquillo, per riflettere in modo sereno. Dopo aver fatto la spesa e averla portata a casa è uscito di nuovo per incontrare un suo amico di vecchia data, con cui si è fermato a chiacchierare per quasi due ore e mezza, davanti a un caffè al bar. Con lui deve aver parlato di quello che gli è successo, chiedendogli di certo un parere sulla faccenda che ha tenuto banco sui giornali, compreso quelli stranieri, e in tv. [...]

