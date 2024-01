IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, CARLO NORDIO, SI OPPONE ALL’ESTRADIZIONE DI DON FRANCO REVERBERI IN ARGENTINA – L’87ENNE SACERDOTE DELLA PROVINCIA DI PARMA, CHE ERA CAPPELLANO A MENDOZA SOTTO IL REGIME DI VIDELA, E’ ACCUSATO DI OMICIDIO E DI AVER ASSISTITO ALLE TORTURE NEI CONFRONTI DEI DESAPARECIDOS – IL NO DI NORDIO VA CONTRO IL GIUDIZIO DELLA CASSAZIONE CHE AVEVA DATO L’OK AL TRASFERIMENTO…

Don Franco Reverberi, il sacerdote della diocesi di Parma accusato di diversi crimini compiuti in Argentina durante la dittatura civico-militare del 1976-83, non sarà consegnato alle autorità argentine per essere processato. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha respinto per motivi di salute l'estradizione in Argentina del sacerdote che era stata concessa dalla Cassazione.

Secondo il Guardasigilli, va considerato "complessivamente l'impatto medico-legale della procedura sulle già precarie condizioni di salute di Reverberi, anche in ragione dell'età estremamente avanzata di costui e della conseguente probabile prospettiva di non fare più ritorno in territorio italiano, impatto da cui deriverebbe un rilevante stress psicologico tale da integrare un ulteriore fattore di rischio con riferimento alle verificate patologie cardiologiche da cui lo stesso è affetto".

Nel provvedimento il capo del dicastero di via Arenula evidenzia che "la perizia medico-legale disposta dalla Corte di Appello di Bologna ha concluso nel senso che 'le attuali condizioni di salute di Reverberi sono compatibili con il trasferimento in Argentina', limitando l'accertamento alle condizioni di salute compatibili con la possibilità di effettuare un viaggio aereo intercontinentale, omettendo tuttavia di valutare l'esistenza di gravi rischi che potrebbero scaturire dalla procedura di estradizione globalmente intesa".

La richiesta di estradizione era stata promossa dallo Stato argentino. Reverberi era cappellano ausiliare dell'ottava Squadra di esplorazione alpina di San Rafael, a Mendoza, ed è accusato di atti commessi nel Centro di detenzione clandestina noto come La Departamental.

Avrebbe assistito a numerose torture alle quali erano sottoposti i prigionieri del regime di Videla prima di essere uccisi e fatti scomparire, nonché all'omicidio nel 1976 del 20enne peronista Josè Guillermo Beron, tuttora disperso. Il religioso uscì dall'Argentina nel 2011, quando a Mendoza si stava svolgendo il primo processo per crimini contro l'umanità e le testimonianze dei sopravvissuti e dei familiari hanno cominciato a indicare le sue responsabilità.

[…] Don Reverberi attualmente risiede in una canonica a Sorbolo, paese nel parmense dove è nato nel 1937, e aveva come misura cautelare il divieto di allontanamento dal comune con obbligo di firma dai carabinieri. […] l'Argentina ha una sola strada da poter percorrere: un eventuale ricorso al Tar di Roma.

[…] “Resta il fatto – aggiunge Jorge Ithurburu, presidente di 24 Marzo Onlus, associazione che assiste i familiari delle vittime della dittatura argentina – che c’è una accusa di omicidio a carico di Franco Reverberi, oltre che le accuse di altri reati quali sequestro di persona e tortura: venendo meno la possibilità di un giudizio in Argentina allora si dovrebbe aprire la possibilità di avviare un giudizio in Italia in base al principio aut dedere aut judicare: o uno Stato consegna allo Stato richiedente chi è accusato di un tali crimini, oppure, se sceglie di non consegnarlo (per motivi di salute, ad esempio, come in questo caso), lo Stato ospitante dovrebbe processarlo nel proprio territorio”. […]