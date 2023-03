IL MINISTRO DEI TRASPORTI GRECO, KOSTAS KARAMANLIS, SI È DIMESSO DOPO LO SCONTRO TRA DUE TRENI CHE HA CAUSATO 40 MORTI E OLTRE UN CENTINAIO DI FERITI – LE HELLENIC TRAIN, LA SOCIETÀ DI TRASPORTO FERROVIARIO GRECA PER PASSEGGERI E MERCI CHE GESTISCE LA RETE SU CUI È AVVENUTO IL DISASTRO, DAL 2017 È CONTROLLATA DA TRENITALIA… – VIDEO

il ministro greco dei trasporti KOSTAS KARAMANLIS sul luogo dell'incidente ferroviario

1 – GRECIA: MINISTRO TRASPORTI SI DIMETTE DOPO INCIDENTE MORTALE =

(AGI) - Il ministro dei Trasporti greco, Kostas Karamanlis, si e' dimesso dopo lo scontro mortale tra due treni che ha causato una quarantina di morti e oltre un centinaio di feriti nei pressi di Larissa. Lo riferiscono i media.

2 – HELLENIC TRAIN, LA SOCIETÀ GRECA DELLE FERROVIE

Da www.ansa.it

Hellenic Train è la società di trasporto ferroviario greca per passeggeri e merci controllata da Trenitalia del gruppo Fs dal 2017 e conosciuta fino al 2022 come TrainOse. Fondata nel 2005 e controllata al 100% da Ose, le ferrovie dello Stato greche, TrainOse dal 2007 prende il controllo di tutte le attività operative e di gestione del trasporto ferroviario del gruppo, operando come una società indipendente.

Nel bel mezzo della crisi dei debiti sovrani, il governo greco vara un piano di privatizzazioni da 3 miliardi di euro in cui ricade anche TrainOse. Nel 2013 la proprietà viene trasferita dallo Stato greco all' Hellenic Republic Asset Development Fund, il fondo per la gestione delle privatizzazioni delle società pubbliche elleniche. E così viene lanciata una gara internazionale per la privatizzazione di TrainOse.

Nel luglio del 2016 arriva l'annuncio che il Gruppo Fs ha presentato l'unica offerta per acquisire il 100% della società per 45 milioni di euro. L'offerta viene accettata dal fondo e nel settembre del 2017 tutte le azioni di TrainOse vengono trasferite a Fs. All'inizio del 2021 TrainOse acquista da Trenitalia 5 Etr 470 per operare a partire dal 15 maggio 2022 sulla tratta Atene-Salonicco.

Sempre nel 2022 la società viene rinominata Hellenic Train. Con quartier generale ad Atene, la compagnia, in base ai dati del 2020, impiega oltre 1.000 lavoratori, e sempre nel 2020 ha registrato un fatturato di 106 milioni di euro e un utile netto di 9,6 milioni.

