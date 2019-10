I MINORENNI AMERICANI DEVONO STARE IN CAMPANA: C’E’ SEMPRE UNA MANDRILLA PRONTA A SCOPARLI - IN FLORIDA, CONDANNATA A 20 ANNI LA 28ENNE MARISSA MOWRY: HA FATTO SESSO CON UN BAMBINO DI 11 ANNI A CUI FACEVA DA BABYSITTER - LA DONNA, ALL’EPOCA 22ENNE, È RIMASTA INCINTA E HA AVUTO UN FIGLIO - NON SOLO: HA DATO ALLA LUCE UN ALTRO BIMBO DA UN ALTRO ADOLESCENTE DI CUI AVREBBE ABUSATO SESSUALMENTE…

Biagio Chiariello per http://www.fanpage.it/

Avrebbe fatto sesso con un bambino di 11 anni dal quale poi ha avuto un figlio. Marissa Mowry, 28enne della Florida, è stata condannata 20 anni di carcere dopo aver ammesso le proprie responsabilità di fronte al tribunale della contea di Hillsborough. Mowry stava lavorando come babysitter della sua vittima quando lo avrebbe violentato nel gennaio 2014. All'epoca aveva 22 anni e il bimbo ne aveva 11.

Marissa Mowry

Nell'ottobre dello stesso anno, Mowry diede alla luce il figlio del ragazzino, ma i genitori del piccolo erano convinti che fosse il fidanzato della Mowry il padre del nascituro. Tanto che la donna ha convinto a lavorare come babysitter per il loro figlio nella casa di famiglia. La donna avrebbe abusato del ragazzino “almeno 15 volte nel corso di diversi mesi”, secondo l’emittente WFLA. Il bimbo non ha riferito cosa gli fosse successo fino al 2017, quando la donna è stata arrestata.

La vittima – che ora ha 17 anni – è apparsa in tribunale dove era presente anche il figlio di cinque anni e la madre del bimbo. La Mowry ha deciso per il patteggiamento. Sarà segnalata come molestatrice sessuale quando verrà rilasciata dal carcere. "Avevo pensato a lei quasi come ad una seconda figlia", ha detto la madre del giovane alla WFLA. La famiglia è persino andata a trovare la Mowry in ospedale dopo il parto – con una foto che ha fatto scalpore negli USA che mostra la giovane vittima che tiene in braccio il figlio neonato.

Marissa Mowry

“Questa storia è costata a mio figlio la sua infanzia. Non conoscerà i suoi anni da adolescente", ha aggiunto la madre della vittima. L‘adolescente è ora al suo ultimo anno di liceo; sta alternando gli impegni scolastici alla crescita del suo bambino. Nel frattempo, WFLA ha riferito che Mowry avrebbe dato alla luce un altro bambino da un altro ragazzo di cui avrebbe abusato sessualmente. Tuttavia non sarebbe stata presentata alcuna denuncia penale.