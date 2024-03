MINORENNI MINORATI (E ANCHE ARMATI) – PAURA E DELIRIO A ROÈ VOLCIANO, IN PROVINCIA DI BRESCIA, DOVE UNA 15ENNE HA ACCOLTELLATO UNA SUA COETANEA DAVANTI AGLI AMICI - ENTRAMBE SONO DI ORIGINI MAROCCHINE. LA RAGAZZA FERITA NON È IN PERICOLO DI VITA - GLI ALTRI PISCHELLI, INVECE DI PROVARE A FERMARLA, LA INCITAVANO E FILMAVANO LA SCENA - I COLPI HA RAGGIUNTO LA POVERETTA AL BRACCIO, AL FIANCO E A UNA GAMBA - LA COLPEVOLE È STATA ACCUSATA DI LESIONI AGGRAVATE... - VIDEO

Estratto dell’articolo di A.M. per www.today.it

rissa tra ragazzine a brescia 5

Scene di ordinaria follia all'ora di pranzo a Roè Volciano, in Valle Sabbia, provincia di Brescia. Una quindicenne ha ferito con un coltello una ragazza di 14 anni durante una lite: è stata trasferita in ospedale a Gavardo in condizioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita. La responsabile è stata portata presso la caserma dei carabinieri a Salò.

La rissa è avvenuta sotto gli occhi di numerosi coetanei delle due ragazze che, al posto di fermare la violenza, le incitavano e allo stesso tempo registravano la scena con i telefonini. I video sono stati postati sui social e sono diventati virali. La lite è scoppiata a una fermata del bus poco distante dalla scuola del paese.

La vittima del ferimento e la ragazza che l'ha colpita sono entrambe nate a Brescia da famiglie di origini marocchine. La lite è scoppiata per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine, racconta BresciaToday: diversi i fendenti che hanno colpito la giovanissima al braccio, al fianco e anche a una gamba. Sanguinante, è stata soccorsa e trasferita in ospedale in codice rosso.

rissa tra ragazzine a brescia 4

La ragazza che ha estratto la lama, un coltello a scatto, è poi stata raggiunta dai carabinieri di Salò e per lei sarebbe già stata formulata l'accusa di lesioni aggravate (ma in serata c'era l'ipotesi di un'accusa di tentato omicidio).

Il contorno è di rara tristezza e palese disagio: durante la rissa in tanti filmavano, ridevano, nessuno è intervenuto: alla fine qualcuno con un po' di senno ha chiamato il 112, non è chiaro chi. Ai carabinieri di Salò sono state affidate le indagini. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza (numerose in quelle vie) aiuteranno a ricostruire nel dettaglio tutto quello che è successo a Roè Volciano.

rissa tra ragazzine a brescia 1 rissa tra ragazzine a brescia 2 rissa tra ragazzine a brescia 3