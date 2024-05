7 mag 2024 19:03

MINORENNI, MINORATI E MOTORI: UN MIX PERICOLOSO – A CATANIA, DUE GIOVANI SONO STATI ARRESTATI PER NON ESSERSI FERMATI ALL’ALT DELLA POLIZIA, FACENDO PARTIRE UN INSEGUIMENTO PER LE STRADE DELLA CITTA’, E PER AVER INVESTITO UN AGENTE DURANTE IL TENTATIVO DI FUGA – I RAGAZZI, A BORDO DI UNO SCOOTER, SONO STATI INDIVIDUATI E FERMATI GRAZIE ALL’INTERVENTO DELL’ELICOTTERO DELLA POLIZIA – UNA VOLTA FERMATI, GLI AGENTI HANNO SCOPERTO CHE IL CONDUCENTE… - VIDEO