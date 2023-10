MINORENNI MINORATI – UN GRUPPO DI RAGAZZINI TRA I 12 E I 13 ANNI, ITALIANI E STRANIERI, HA DEVASTATO UN’AZIENDA AGRICOLA VICINO MILANO, A CALVENZANO – I VANDALI HANNO TAGLIATO I TELI CHE COPRONO IL FIENO, LIBERATO LE MUCCHE E DANNEGGIATO L’IMPIANTO ELETTRICO DI UN TRATTORE - NON CONTENTI HANNO VERSATO UN SECCHIO DI OLIO ESAUSTO IN MEZZO A UN CAMPO E GLI HANNO DATO FUOCO, E IL COLMO È CHE I GENITORI LI DIFENDONO – POCHI GIORNI FA IN TRENTINO UN GRUPPO DI RAGAZZINI HA DISTRUTTO UNA CASA FACENDO DANNI PER 130 MILA EURO…

Estratto dell'articolo di Pietro Tosca per www.corriere.it

AZIENDA AGRICOLA Calvenzano

Si sono arrampicati sui teli che coprono il fieno, tagliandoli, hanno liberato le mucche dalle stalle e poi danneggiato l’impianto elettrico di un trattore. Un vero e proprio raid che ha preso di mira una cascina di Calvenzano ed è terminato con lo sversamento in un campo di una latta di olio esausto, a cui poi è stato dato fuoco.

Protagonista, un gruppo di giovanissimi del paese. Nonostante abbiano tutti tra i 12 e i 13 anni, risulta difficile credere che potessero considerare quei vandalismi un semplice gioco. A metterci un punto sono stati i carabinieri.

AZIENDA AGRICOLA Calvenzano

Nel mirino è finita l’azienda agricola di Nadia Mapelli, specializzata nell’allevamento di bovini da latte. La fattoria è situata all’incrocio tra via Caravaggio e via Roma, l’estrema periferia a est dell’abitato. A nord l’azienda agricola confina con un parcheggio comunale. Nonostante da anni i proprietari della fattoria abbiano presentato richiesta per installare una recinzione, finora l’accesso dall’area di sosta è libero. Proprio per questo la banda di ragazzini, in parte italiani e in parte di origine straniera, ha scelto quel lato per accedere comodamente.

baby gang

Il gruppo, superata un’area incolta, ha raggiunto il silos a trincea, un vascone rialzato in calcestruzzo, dove viene stivato il fieno trinciato che poi viene protetto con dei teli in plastica a loro volta fermati con dei vecchi pneumatici. «Si sono arrampicati là sopra — racconta il compagno della titolare — fino ad un’altezza di 4 metri.

Meglio non pensare a cosa sarebbe potuto succedere se qualcuno di loro fosse caduto. Hanno iniziato a lanciare giù i copertoni. Poi, non contenti, hanno praticato dei tagli nei teli. Un vero disastro perché se il trinciato si inumidisce, va a male e va buttato. Abbiamo dovuto riparare i teli con del nastro adesivo alla meno peggio».

La salita sul silos a trincea però non è stata l’azione più spericolata messa a segno dal gruppo di ragazzini. «Dopo, la loro attenzione è caduta sul trattore — continua il compagno della titolare —, era fermo perché è senza una ruota che è in riparazione. Nonostante questo, sono montati in cabina e lo hanno messo in moto. Per fortuna non l’hanno mosso. Se il mezzo si fosse ribaltato, qualcuno di loro avrebbe potuto finire schiacciato».

BABY GANG

[…] Il raid però non era ancora finito perché nel girovagare tra stalle e rimesse il gruppo di minorenni ha messo le mani su un bidone da 5 litri utilizzato per raccogliere l’olio esausto. Il bidone è stato portato nel parcheggio e da lì sversato in un campo attiguo e incendiato. Fiamme che i ragazzini si sono accorti però rischiavano di propagarsi nell’erba alta oltre ogni loro aspettativa. Ma a quel punto qualcuno li aveva notati e aveva già chiesto l’intervento di una pattuglia di carabinieri.

I militari hanno rintracciato due componenti della banda nascosti dietro un’auto nel parcheggio mentre i compagni d’avventura erano spariti. Messi alle strette, i due minori hanno ammesso le loro responsabilità indicando anche i nomi del resto del gruppo. Sul posto sono stati chiamati i genitori che sono caduti dalle nuvole. […]

