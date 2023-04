4 apr 2023 12:12

MINORENNI MINORATI – IN PROVINCIA DI FROSINONE, DEI RAGAZZINI DI 14 ANNI SI DIVERTONO A STENDERSI IN STRADA, LUNGO LA VIA CASILINA, PER ALZARSI ALL’ULTIMO SECONDO QUANDO PASSA UNA MACCHINA, PER ESSERE FOTOGRAFATI – QUANDO UN UOMO SI È ACCORTO DEL “GIOCO” DA PAZZI GLI HA URLATO DI SPOSTARSI MA I PISCHELLI LO HANNO INSULTATO