UN MINUTO TI CAMBIA LA VITA – LA BIZZARRA STORIA DEI PASSEGGERI DEL VOLO NIZZA-OSLO DELLA COMPAGNIA SCANDINAVA SAS CHE DOVRANNO OSSERVARE UNA QUARANTENA DI DIECI GIORNI, PERCHÉ IL LORO AEREO È ATTERRATO PROPRIO NEL MOMENTO IN CUI LA NORVEGIA HA DECRETATO LA FRANCIA "ZONA ROSSA" – IL VELIVOLO HA TOCCATO LA PISTA A MEZZANOTTE E UN MINUTO E…

Da "www.ilmessaggero.it"

Se fossero atterrati un solo minuto prima non avrebbero avuto problemi. E invece 158 passeggeri del volo Nizza-Oslo della compagnia scandinava SAS dovranno osservare una quarantena di dieci giorni, perché il loro aereo è atterrato proprio nel momento in cui la Norvegia ha decretato la Francia "zona rossa". Lo riportano i media francesi.

Secondo i report dell'aeroporto di Oslo e della SAS, il volo SK4700 è atterrato a mezzanotte in punto di sabato 8 agosto. Secondo il sito specializzato, FlightRadar24, il SAS Boeing 737 è atterrato sulla pista di Oslo alle 00:01, con nove minuti di anticipo.

«L'istituzione della zona rossa era a partire da mezzanotte, quindi devono fare la quarantena», ha spiegato Elisabeth Johansen, consigliera del ministero della Salute norvegese. I passeggeri potranno fare la quarantena in casa e non dovranno rimanere negli hotel dell'aeroporto. Le autorità hanno impiegato diverse ore per decidere. Secondo il quotidiano norvegese Dagbladet, i passeggeri hanno esultato quando il pilota ha detto loro che era atterrato a mezzanotte.

La Norvegia ha annunciato giovedì che stava riportando la Francia nella "zona rossa", così come la Svizzera, Principato di Monaco e la Repubblica Ceca. A causa della nuova ondata di coronavirus, i quattro paesi hanno nuovamente varcato la soglia dei 20 nuovi casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni, il livello che Oslo ha fissato per le quarantene. Pur rimanendo a livelli bassi, anche la Norvegia sta fronteggiando una ripresa dei casi, con un tasso di incidenza di 7 nuovi casi su 100.000 nelle ultime due settimane.

