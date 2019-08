CAFONALISSIMO TARANTINO! – FOLLA IN DELIRIO PER LA PREMIERE DEL NUOVO CAPOLAVORO DEL REGISTA “C’ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD” – INSIEME A QUENTIN CI SONO UNA STUPEFACENTE MARGOT ROBBIE E LEONARDO DICAPRIO (CON PADRE AL SEGUITO), MA NON BRAD PITT – IN COMPENSO SFILA UNA VAGONATA DI STAR NOSTRANISSIME: DA VALERIA MARINI A FLAVIA VENTO, DA ALESSANDRO BORGHI A CHRISTIAN DE SICA FINO A BONOLIS/BRUGANELLI E RAGGI/LEMMETTI…