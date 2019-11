“SESSO IN BAGNO IN DISCOTECA” – IL VIDEO DEL PORTIERE DELLA REGGIANA SCATENA UN PANDEMONIO. IL CLUB SOSPENDE PER UNA SETTIMANA IL CALCIATORE CHE HA DATO MANDATO AL SUO AVVOCATO DI DENUNCIARE CHI HA GIRATO E DIFFUSO IL FILMATO, FINITO IN UNA CHAT DI WHATSAPP, CONDIVISA DAI COMPAGNI DI SQUADRA E DILAGATO IN MEZZA ITALIA: QUALCUNO SI ARRAMPICA NEL BAGNO ACCANTO E RIPRENDE CON DOVIZIA DI DETTAGLI VOLTOLINI CHE SI DA' DA FARE CON LA RAGAZZA, CON TANTO DI URLA DI PIACERE E COLPI SULLA PORTA DEL BAGNO…