Estratto dell'articolo di Alessandra Muglia per il "Corriere della Sera"

L’India è in fibrillazione. Stelle della musica internazionale come Rihanna, guru dell’hitech a iniziare da Bill Gates e Mark Zuckerberg, divi di Bollywood del calibro di Amitabh Bachchan e varie celebrità, dall’illusionista David Blaine a Ivana Trump, stanno confluendo tutte a Jamnagar, trasformando un’anonima cittadina del Gujarat nel centro del mondo. […] E pensare che si tratta soltanto di una festa pre-nuziale. Del resto il futuro sposo è il figlio minore di Mukesh Ambani,l’uomo più ricco d’Asia per Forbes, […]

Ma il programma per il «piccolo» di casa, il ventottenne Anant, non sarà da meno, stando alle premesse. Gli oltre mille ospiti di questo raduno preliminare potranno gustare 500 piatti creati da un centinaio di chef. E saranno coccolati da parrucchieri, truccatori e tessitori di abiti indiani. Per il grande evento sono stati costruiti 13 templi indù. […] Anant, un passato da ragazzo bullizzato per via dei suoi 200 chili, e poi diventato un eroe e un esempio per essere riuscito a dimezzare il suo peso in un anno e mezzo, sposerà il 12 luglio la sua amica d’infanzia e fidanzata di sempre: Radhika Merchant, di un anno più grande, figlia di un altro ricchissimo industriale.

Lei è nel cda della società farmaceutica di famiglia, lui è direttore della nuova attività energetica green del conglomerato di famiglia, la Reliance. A oltre 4 mesi dal «sì», iniziano oggi 3 giorni di festeggiamenti. La location è un giardino di 12 km², con oltre 10 milioni di alberi e il più grande frutteto di mango d’Asia. Business e passione: situato nel terreno della principale compagnia petrolifera degli Ambani, ospita un mega centro di salvataggio e riabilitazione per animali feriti o in via di estinzione e uno dei più grandi ospedali per pachidermi del mondo.

Il progetto Vantara, «stella della foresta» in hindi, è stato concepito proprio dal futuro sposo: un riparo per 2.000 esemplari tra cui leopardi, tigri, leoni, giaguari ed elefanti. Non a caso agli invitati verrà proposto un tour. E nel dresscode di 9 pagine, compare quello da «febbre della giungla»: abiti con stampe animali o camicie hawaiane. […]

