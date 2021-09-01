MIRACOLO IN AUSTRALIA - UN BAMBINO AUTISTICO DI TRE ANNI, SCOMPARSO DA TRE GIORNI, E' STATO RITROVATO VIVO A VAGARE NEI BOSCHI - LA FAMIGLIA E LE FORZE DELL'ORDINE AVEVANO TEMUTO UN RAPIMENTO - INVECE UN DRONE HA RIPRESO IL BIMBO MENTRE BEVEVA E MANGIAVA BACCHE NELLA BOSCAGLIA AUSTRALIANA... - VIDEO

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Da lastampa.it

 

Anthony Elfalak Anthony Elfalak

Lo hanno trovato in un cespuglio della boscaglia australiana, mentre beveva acqua da un torrente e mangiava delle bacche. Da solo, a tre anni. Poteva essere una tragedia, ma quella di Anthony Elfalak è una storia che ha avuto il suo lieto fine. O un miracolo, a seconda dei punti di vista.
 
Il bambino, che soffre di autismo e non riesce a parlare, era sparito da casa venerdì scorso: la famiglia e le forze dell’ordine, temendo un rapimento, avevano iniziato a perlustrare le aree rurali del Nuovo Galles del Sud. Dopo tre giorni di ricerche, la svolta.

Anthony Elfalak 2 Anthony Elfalak 2

 

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