Da lastampa.it
MIRACOLO IN AUSTRALIA - UN BAMBINO AUTISTICO DI TRE ANNI, SCOMPARSO DA TRE GIORNI, E' STATO RITROVATO VIVO A VAGARE NEI BOSCHI - LA FAMIGLIA E LE FORZE DELL'ORDINE AVEVANO TEMUTO UN RAPIMENTO - INVECE UN DRONE HA RIPRESO IL BIMBO MENTRE BEVEVA E MANGIAVA BACCHE NELLA BOSCAGLIA AUSTRALIANA... - VIDEO-
Da lastampa.it
TENETEVI PRONTI: È IN ARRIVO LA NUOVA LINEA DEI PRODOTTI APPLE! – LA "MELA" HA ANNUNCIATO CHE TERRÀ UN EVENTO SPECIALE IL PROSSIMO 14 SETTEMBRE ALLO STEVE JOBS THEATRE NEL CAMPUS DI APPLE PARK A CUPERTINO, PROBABILMENTE PER PRESENTARE I NUOVI MODELLI DI IPHONE 13, APPLE WATCH SERIES 7 E AIRPODS 3 – A CONFERMARE L’ECCITAZIONE PER I NUOVI PRODOTTI, SUCCESSIVAMENTE ALLA NOTIZIA DELL’EVENTO, IL TITOLO APPLE IN BORSA È SALITO DELL'1,5%...
IL SUPERSALONE ECCOLO QUA, QUANDO ENTRI IL DESIGN FA ‘’TAAAC!’’ – ‘’UNA DEFINIZIONE FULMINANTE DEL NUOVO GUSTO DEGLI ITALIANI? DIREI UN GUSTO..."TAAAC!", ALLA RENATO POZZETTO'' – “GIORNATA INCREDIBILE” QUESTA PRIMA DEL SALONE DEL MOBILE CURATO DA STEFANO BOERI: L'INAUGURAZIONE IN POMPA MAGNA CON MATTARELLA, GLI ALBERGHI PIENI, LA BABELE DI LINGUE, I TAXI DI NUOVO INCOLONNATI, LE FILE DAVANTI AI NEGOZI: IL SALONE È TORNATO E IL COVID SEMBRA UN'OMBRA MALIGNA AL MOMENTO NASCOSTA - CAFONAL DEL PARTY ALLA TRIENNALE
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
BOLLETTINIAMOCI! – COME OGNI MARTEDÌ, PIÙ TAMPONI EFFETTUATI RISPETTO AL GIORNO PRECEDENTE E QUINDI PIÙ POSITIVI: OGGI 4.720 CASI E 71 DECESSI CON 318.865 TAMPONI (184.472 IN PIÙ RISPETTO A IERI). IL TASSO DI POSITIVITA' SCENDE ALL’1,5% (IERI ERA 2,5%) - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 79,4 MILIONI. PIÙ DI 38,8 MILIONI DI CITTADINI HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (IL 72,01% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – CASI E DECESSI REGIONE PER REGIONE…