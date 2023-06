1 giu 2023 10:55

MIRACOLO! MIRACOLO! – IN MISSOURI SONO TUTTI IMPAZZITI PER SUOR WILHELMINA LANCASTER: IL CORPO DELLA MONACA, MORTA A 95 ANNI E SEPOLTO IN UNA CLASSICA BARA DI LEGNO, È STATO RIESUMATO DOPO QUATTRO ANNI, MA È ANCORA INTATTO – LA NOTIZIA HA SCATENATO ORDE DI PELLEGRINI CHE GRIDANO AL MIRACOLO E SI METTONO IN CODA ORE PER POTER VEDERE IL CORPO – SUL CASO ORA INDAGA LA DIOCESI DI KANSAS CITY E SI STA VALUTANDO L’IPOTESI DI UN…