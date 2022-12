VE LA RICORDATE L'APP IMMUNI? DAL 31 DICEMBRE SPARIRÀ DEL TUTTO – L'APPLICAZIONE LANCIATA NEL GIUGNO DEL 2020 DAL MINISTERO DELL'INNOVAZIONE PER ALLERTARE CHI ERA ENTRATO IN CONTATTO CON UN POSITIVO AL COVID DA FINE ANNO SARÀ DISMESSA – NEI FATTI È STATA UN FLOP, SCARICATA DA POCHE PERSONE E CON TROPPE FALLE NEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE (L'UNICO MOTIVO PER CUI LA RICORDIAMO È LA POLEMICA SUL SESSISMO, PER LE IMMAGINI DELLA DONNA CHE ALLATTA IL BAMBINO...)