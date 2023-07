MISS OLANDA 2023 AVEVA “IL TULIPANO” – RIKKIE VALERIE KOLLÈ È LA PRIMA MODELLA TRANSGENDER A VINCERE IL CONCORSO DI BELLEZZA NEI PAESI BASSI. LA 22ENNE HA DECISO DI CAMBIARE NOME A 11 ANNI (DA RIK A RIKKIE) E A 16 HA COMINCIATO IL PERCORSO ORMONALE PER POI SOTTOPORSI ALL’INTERVENTO CHIRURGICO CHE HA COMPLETATO LA TRANSIZIONE DA UOMO A DONNA - LEI NON È LA PRIMA MODELLA TRANS A VINCERE UN CONCORSO DI BELLEZZA IN EUROPA, GIÀ NEL 2018 IN SPAGNA SUCCESSE CHE...

Ieri si è tenuto il concorso Miss Olanda 2023, il vincitore è stato Rikkie (Valerie) Kollé.

Biologicamente uomo.



Rikkie Valerie Kollé, modella e attrice transgender di 22 anni, ha vinto Miss Olanda 2023. Il suo esempio di vita ha convinto la giuria: "Ha una storia forte e una missione chiara". La nuova reginetta ha così commentato su Instagram: "Ce l'ho fatta. È incredibile ma ora posso definirmi Miss Netherlands 2023. Sono così felice e orgogliosa che non so come descriverlo".

La notizia della sua vittoria è diventata di tendenza sui social: tra i messaggi di complimenti, tanti post ironici o di insulti. Ma lei, spiega in un'intervista, grazie al supporto di famiglia e amici è sempre andata avanti per la sua strada, e lo farà anche stavolta. […]

Kollé ha deciso di cambiare nome all'età di 11 anni - da Rik a Rikkie - e sin da piccola si dichiarava donna. "Sono nata in un corpo sbagliato. Prima ero il piccolo Rik, ma ho sempre voluto essere Rikkie. È come se la transizione da uomo a donna mi abbia fatto sentire a casa", ha detto. A 16 anni ha cominciato la terapia ormonale, e poi si è sottoposta a un intervento chirurgico.

L'adolescenza è stata difficile, dato che ha subito atti di bullismo. "Quando ero Rik e mi dichiaravo transgender non è stato facile, ne ho sofferto - ha raccontato -. Ma ho sempre avuto il supporto amorevole della mia famiglia e dei miei amici".

Anche se è un evento inedito per Miss Olanda, Kollé non è stata la prima donna transgender a vincere un concorso di bellezza. Nel 2018, infatti, la modella transessuale Ángela Ponce è stata eletta Miss Spagna, titolo che l'ha portata a concorrere per Miss Universo. E così sarà anche per Kollé. "Sì, sono una donna trans e voglio condividere la mia storia. Ma sono anche Rikkie e questo è ciò che conta per me", ha detto la modella su Instagram dopo la vittoria. […]

