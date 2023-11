15 nov 2023 08:09

UNA MISS SOTTO STRESS – FRANCESCA BERGESIO, LA FRESCA MISS ITALIA FIGLIA DEL SENATORE E MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA RAI, GIORGIO MARIA BERGESIO, VA AL CONTRATTACCO: “SONO STUFA DELLE POLEMICHE SUL FATTO CHE MIO PADRE È UN SENATORE DELLA LEGA. NON SI È MAI IMMISCHIATO” – “NESSUN IMBARAZZO PER LE OCCHIATE DI SGARBI. FORSE LA BATTUTA SULLE LESBICHE ME LA SAREI RISPARMIATA, MA PERCHÉ NON HA SENSO VEDERLO ANCORA COME UN PROBLEMA…”