?Sirens sound in Isfahan, Iran. pic.twitter.com/wPI0Bug6sN — Israel War Room (@IsraelWarRoom) April 19, 2024

Secondo la televisione americana Abc News, che ha citato un alto funzionario statunitense, Israele avrebbe lanciato un attacco contro l'Iran come rappresaglia per quanto accaduto nel fine settimana. Israele aveva avvertito che avrebbe risposto dopo che l'Iran aveva lanciato centinaia di missili e droni contro Israele nella notte tra sabato e domenica. La maggior parte di essi era stata intercettata e i danni provocati erano stati molto modesti.

FONTE MILITARE A FOX NEWS, ATTACCO 'LIMITATO'

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Una fonte militare ha riferito a Fox News che l'attacco israeliano condotto in Iran è "limitato". Il Pentagono, per il momento, non ha ancora confermato il raid.

IRAN, SITI NUCLEARI VICINO ESFAHAN IN 'TOTALE SICUREZZA'

(ANSA-AFP) - TEHERAN, 19 APR - I siti nucleari nei pressi di Esfahan sono in "totale sicurezza". Lo rendono noto le autorità iraniane citate dai media locali.

USA, AVVISATI DA ISRAELE DI RITORSIONI MA DA NOI NESSUN OK

(ANSA) - WASHINGTON, 18 APR - Ieri Israele aveva avvisato gli Stati Uniti che avrebbe compiuto ritorsioni contro l'Iran nei prossimi giorni: lo riferisce la Cnn citando un alto dirigente americano. "Non abbiamo approvato la risposta", ha detto la fonte.

NYT, COLPITA BASE AEREA MILITARE VICINO A ESFAHAN

(ANSA) - WASHINGTON, 18 APR - Tre funzionari iraniani hanno confermato che un attacco ha colpito una base aerea militare vicino alla città di Esfahan, nell'Iran centrale, ma non hanno detto quale Paese abbia organizzato il raid. Lo riferisce il New York Times. La base ospita da tempo la flotta iraniana di F-14 Tomcat di fabbricazione americana, acquistati prima della rivoluzione islamica del 1979. Nella zona di Esfahan ci sono anche siti associati al programma nucleare iraniano, compreso il sito sotterraneo di arricchimento di Natanz, che è stato ripetutamente preso di mira da sospetti attacchi di sabotaggio israeliani. Tuttavia, la televisione di stato iraniana ha descritto tutti i siti della zona come "completamente sicuri".

MEDIA IRAN, NESSUNA GRANDE ESPLOSIONE A ESFAHAN

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Non si sono verificate grandi esplosioni a Esfahan e solo alcuni vetri delle finestre degli edifici governativi sono stati rotti dopo gli attacchi di droni nella città di Ghahjaverestan, nel nord-est di Isfahan, vicino al luogo in cui si trova l'aeroporto di Isfahan e l'ottava divisione dell'aeronautica militare. Lo scrive l'agenzia iraniana Tasnim. In seguito al rumore delle esplosioni a Tabriz, i media statali iraniani hanno riferito che il suono era legato alla difesa aerea dopo che "un oggetto sospetto" è stato visto volare sopra la città. Video pubblicati da Tasnim mostrano l'autostrada e una centrale nucleare senza problemi.

LA RISPOSTA DI ISRAELE NEL GIORNO DEL COMPLEANNO DI KHAMENEI

(ANSA) - ROMA, 19 APR - La risposta di Israele all'attacco dell'Iran è arrivata nel giorno del compleanno della Guida Suprema iraniana Khamenei, nato il 19 aprile del 1939. Lo stanno facendo notare diversi analisti sui social. Alcuni profili israeliani stanno scrivendo beffardamente: 'Buon compleanno, Khamenei'.

'ISRAELE HA DETTO AD USA NON AVREBBE COLPITO IL NUCLEARE'

(ANSA) - WASHINGTON, 19 APR - Preavvisando gli Usa dell'imminente attacco in Iran, Israele ha assicurato Washington che non avrebbe colpito i siti nucleari. Lo riferiscono dirigenti Usa citati dal Guardian.

IAN BREMMER, 'L'ATTACCO DI ISRAELE È UNA SORTA DI DE-ESCALATION'

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "L'attacco israeliano contro l'Iran è un allentamento dell'escalation. Dovevano fare qualcosa ma l'azione è limitata rispetto all'attacco su Damasco che ha fatto precipitare la crisi". Lo scrive su X Ian Bremmer, analista fondatore di Eurasia Group, società di consulenza sui rischi geopolitici.

