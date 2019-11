UN GRADONI ALLA VOLTA SUL TETTO DEL MONDO – MARCO GRADONI, SKIPPER ROMANO DI 15 ANNI, È IL VINCITORE PIÙ GIOVANE DEL “ROLEX WORLD SAILOR OF THE YEAR” IL PIÙ PRESTIGIOSO PREMIO INTERNAZIONALE ASSEGNATO A CHI SI DISTINGUE PER MERITI ECCEZIONALI TRA ONDE E VENTO – IL RAGAZZO, TRE TITOLI MONDIALI NELL'OPTIMIST, SUL PALCO HA RINGRAZIATO LA MAMMA E POI A SANGUE FREDDO HA COMMENTATO SBALORDITO: “COME HO FATTO? NON LO SO, AVREI VOLUTO CHIEDERLO AI GIUDICI! NELL' OPTIMIST SONO BRAVO, MA NON RIESCO A CAPIRE” – PRIMA DI LUI SOLO UN’ALTRA ITALIANA… - VIDEO