I MISTERI DI NARCOROMA – NEL CASO DI LUCA SACCHI C’È UNA FIGURA CHE SEMBRAVA STARE SULLO SFONDO E CHE RISCHIA INVECE DI ESSERE CENTRALE: È QUELLA DEL COMPAGNO DI LICEO GIOVANNI PRINCI, PERSO DI VISTA E POI RITROVATO 5 MESI FA - È STATO LUI A RIFILARGLI UNA SOLA PER PRENDERSI IL BOTTINO SENZA CONSEGNARE LA DROGA? - PERCHÉ QUANDO HA INCONTRATO I PUSHER ERA SOLO CON LA FIDANZATA DI LUCA? E PERCHÉ SE N’È ANDATO DOPO LO SPARO?

Maria Elena Vincenzi per “la Repubblica”

luca sacchi festeggiato da anastasiya

C' è una figura che sta sulla sfondo dell' omicidio di Luca Sacchi ma che rischia, invece, di essere centrale. Potrebbe essere la chiave di volta per svelare il mistero, per capire come mai un ragazzo di 24 anni che non faceva uso di sostanze sia finito ucciso in mezzo alla strada per un giro di droga. E quella figura è il compagno di scuola, Giovanni Princi, perso di vista e poi ritrovato cinque mesi fa.

anastasiya kylemnyk. luca sacchi

Un amico che, però, potrebbe averlo fregato, chissà, forse per spartirsi il bottino di quella che a Roma si chiama una "sola". O solo per conquistarsi un credito coi pusher. Princi, che ha precedenti per stupefacenti, quando i carabinieri sono arrivati sul luogo del delitto non c' era. Ma tutti i testimoni hanno parlato di lui. È Giovanni Princi il contatto con i due emissari mandati da Valerio Del Grosso.

paolo pirino luca sacchi

Era stato lui a incontrare, in via Latina, quella sera del 23 ottobre, Simone Piromalli e Valerio Rispoli. Questi due spiegano che, insieme a lui, c' era una ragazza, Anastasiya Kylemniyk, che aveva mostrato uno zaino con mazzette di soldi. Poco dopo sul posto arriva proprio Del Grosso, accompagnato dall' altro indagato Paolo Pirino: i soldi ci sono, la cessione si può fare. Ma il killer deve andare a prendere l' erba. Passa un' ora e venticinque minuti.

fermo dei due sospettati per l'omicidio di luca sacchi 3

Alle 22.55 Princi, Piromalli e Rispoli sono dentro al pub di Colli Albani. Non si sa, non si capisce per quale motivo fuori dal pub ci siano solo Anastasiya e Luca. Sia Piromalli sia Rispoli dicono di avere sentito uno sparo, ma di non avere visto nulla. Sta di fatto che quando qualche minuto dopo sul posto arrivano i carabinieri, di Rispoli, Piromalli e Princi non c' è traccia. E se per i primi due, collegati ai killer, è facile capire perché si siano dati alla fuga, meno chiaro è il perché se ne sia andato Princi, amico "intimo" (così viene definito) di Luca.

il papà di luca sacchi anastasiya kylemnyk

Tanto che i carabinieri lo intercettano qualche ora dopo all' ospedale dove Luca lotta tra la vita e la morte. E lui, sentito come persona informata sui fatti, fornisce una versione assai poco chiara. Omette tutta la questione della droga, parla di una serata «tra amici finita male», senza un perché.

luca sacchi copia fermo dei due sospettati per l'omicidio di luca sacchi 2

Scrive il gip nell' ordinanza con la quale ha disposto l' arresto per Del Grosso e Pirino che Princi «ha confermato la sua presenza nel pub di Colli Albani la sera del 23 ottobre in compagnia dei suoi amici Luca Sacchi e la fidanzata Anastasiya, nonché di aver sentito l' esplosione di un colpo di arma da fuoco seguito dalle urla di dolore. Ha però negato di conoscere Del Grosso, Rispoli e Piromalli ». E non c' è dubbio che questa sia una bugia perché, invece, i due emissari sono concordi nel dire di avere trattato proprio con lui.

Ora: perché Giovanni Princi mente? Gli inquirenti sono convinti che in questa storia di giovanissimi, lui, anche per i suoi precedenti, sia il più "strutturato". Per questo stanno scavando tra i suoi contatti, le sue telefonate.

valerio del grosso

luca sacchi anastasia

Ma i quesiti senza risposta sono molti: perché alle 21.30, quando incontra i pusher, era solo con Anastasiya? Perché se ne è andato dopo lo sparo per poi ricomparire in ospedale? Tra i sospetti ai quali stanno lavorando gli investigatori c' è anche quello che sia stato lui a "vendere" i suoi amici. Che fosse d' accordo con Piromalli, Rispoli e forse Del Grosso per prendersi i soldi senza consegnare l' hashish.

paolo pirino luca sacchi

D' altronde, forse è proprio a lui che si riferisce il papà di Luca, Alfonso, quando dice che il figlio «si è fidato troppo». Durante la sua conferenza stampa di mercoledì ha parlato a lungo di Princi: «Un ragazzo che mio figlio conosceva: questa persona l' aveva rivista da 5 o 6 mesi, si conoscevano dai tempi del liceo, caricavano le moto sui carrelli e andava a correre in pista con lui a Latina. Ma non è mai salito a casa».

luca sacchi anastasiya kylemnyk luca sacchi anastasiya kylemnyk luca sacchi con la fidanzata post contro luca sacchi

luca sacchi omicidio luca sacchi pub appio latino LUCA SACCHI E LA FIDANZATA omicidio luca sacchi luca sacchi LUCA SACCHI E LA FIDANZATA anastasiya kylemnyk giulia marchina su luca sacchi fermo dei due sospettati per l'omicidio di luca sacchi anastasiya kylemnyk i post di paolo pirino su facebook 4 paolo pirino paolo pirino su facebook

le foto di pirino anastasia fidanzata di luca sacchi i post di paolo pirino su facebook 1 i post di paolo pirino su facebook 2 fermo dei due sospettati per l'omicidio di luca sacchi 4 i post di paolo pirino su facebook 3 fermo dei due sospettati per l'omicidio di luca sacchi 1 valerio del grosso