MISTERI VATICANI - COME MAI PAPA FRANCESCO HA DATO IL BENSERVITO A DON WALTER INSERO, IL PRETE AMICO DI MAURIZIO COSTANZO DI CUI HA CELEBRATO ANCHE I FUNERALI? – SECONDO FONTI CARDINALIZIE IL CAMBIO “ERA NELL’ARIA DA MESI” MA GLI ADDETTI AI LIVORI, VISTO IL TEMPISMO, CREDONO CHE LA DECISIONE SIA DOVUTA AL FATTO CHE PAPA FRANCESCO MAL SOPPORTI CHI CERCA L’ATTENZIONE MEDIATICA E DON INSERO ERA SPESSO IN TV - LA SMENTITA DEL VICARIATO E LA LETTERA DEL CARDINALE ANGELO DE DONATIS: "GIA' DA NOVEMBRE 2022..."

Riceviamo e pubblichiamo da don Walter Insero

Egregio direttore, volevo farle presente che il Vicariato ha smentito l'articolo di Libero di questa mattina riguardante don Walter Insero il quale ha optato per l'insegnamento alla Gregoriana e non era più direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali dal primo novembre 2022 (come si evince dalla lettera pubblicata oggi pomeriggio dall'ufficio stampa del Vicariato che le invio).

In merito alle ricostruzioni apparse su alcuni organi di informazione tra ieri, giovedì 2 marzo 2023, e oggi, venerdì 3 marzo 2023, relative a monsignor WALTER INSERO, Direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali del Vicariato di Roma dal 1 febbraio 2011 al 31 ottobre 2022, si precisa che monsignor INSERO, al termine del secondo mandato quinquennale, ha optato per dedicarsi a tempo pieno alla docenza presso la Pontificia Università Gregoriana, dove è Professore Incaricato Associato.

In allegato si trasmette la lettera del cardinale Angelo De Donatis, Vicario del Papa per la Diocesi di Roma, al Rettore della Pontificia Università Gregoriana, P. Nuno Da Silva Gonçalves, S. J, in data 25 luglio 2022. Il contenuto della lettera dimostra chiaramente che quanto riportato da alcuni organi di informazione non risponde assolutamente a verità ed è frutto di ricostruzioni prive di qualsiasi fondamento.

Il cardinale vicario e la comunità diocesana di Roma ringraziano monsignor INSERO per il lavoro svolto in questi anni, nei quali si è distinto per le sue doti sacerdotali e professionali.

Magnifico Rettore,

Le scrivo in merito alla nomina di Mons. Walter Insero, Docente Incaricato Associato presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana, per il secondo triennio: 2022-2023, 2023-24, 2024-25. Sono molto contento della fiducia e della stima che la Facoltà ripone nella sua persona e lo ripaga dell'impegno di 17 anni di insegnamento in Gregoriana, 14 dei quali con un contratto rinnovato annualmente.

Come convenuto precedentemente, sono a comunicarLe che Mons. Insero, alla fine del secondo quinquennio che scadrà il primo novembre 2022, non sarà più Direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali del Vicariato, né responsabile editoriale di Romasette.it, pertanto la Facoltà potrà procedere alla modifica del suo rapporto contrattuale rendendolo a tempo pieno e indeterminato.

Nel ringraziarLa per la Sua disponibilità e per il servizio reso con grande

competenza e generosità in questi anni di Rettorato alla Pontificia Università

Gregoriana, Le auguro un sereno e rinfrancante tempo di riposo.

Estratto dell’articolo di Francesco Capozza per “Libero quotidiano”

Papa Bergoglio non finisce mai di stupire. Non sono passati che quattro giorni dal funerale di Maurizio Costanzo, celebrato lunedì scorso nella Basilica di Santa Maria in Montesanto (la “Chiesa degli artisti”), che il cardinale Vicario di Roma, Angelo De Donatis, ha annunciato il licenziamento di don Walter Insero dall’incarico di responsabile della Comunicazione della Diocesi capitolina: gli succede il meno noto don Giulio Albanese.

Padre Insero ricopriva il ruolo di portavoce della Diocesi del Papa dal febbraio del 2011, e dall’agosto dello stesso anno è anche il Rettore della celebre Basilica in Piazza del Popolo, prestigiosa mansione che lo ha automaticamente delegato a celebrare lì numerosi funerali di artisti scomparsi negli ultimi anni. Recentemente, prima di quelle di Maurizio Costanzo, aveva officiato le esequie di Gina Lollobrigida. […]

Maurizio aveva conosciuto don Walter quasi vent’anni fa, quando nel 2004 il pretino nato all’ombra del Vesuvio era stato nominato cappellano presso la sede Rai di Viale Mazzini. Subito il “nostro” scopritore di talenti aveva percepito in lui qualcosa di diverso rispetto ai soliti parroci di provincia sbarcati a Roma con la fame atavica da carrierismo curiale. […]

A pochi mesi di distanza, si diceva, due incarichi importanti: Rettore della Chiesa degli Artisti e responsabile dell’Ufficio comunicazioni sociali e portavoce del Vicariato di Roma. […]

Costanzo di questi avvenimenti aveva parlato con Insero, complimentandosi per il successo conseguito e rafforzando in sé l’idea che si era fatto fin da quel lontano giorno del 2004 in Rai: don Walter aveva una marcia in più. E quella marcia in più l’hanno potuta vedere non più tardi di quattro giorni fa milioni di italiani, incollati alle tv per seguire le commoventi esequie di Maurizio, che hanno come calamitato accanto al suo feretro tutti i volti più noti della televisione e del giornalismo nostrani.

Don Walter è riuscito addirittura a strappare un sorriso alla vedova di Costanzo, Maria de Filippi, quando ha raccontato l’aneddoto sullo “spaccio” di cioccolata fondente.

Eppure Bergoglio, per mano del suo Vicario romano, ha deciso proprio adesso, con inspiegabile tempismo, di silurare Insero e agevolare un ricambio che non era certamente urgente.

Perché? Se lo domandano in molti, anche se qualche nostra fonte munita di tonaca violacea che abbiamo voluto interpellare ci dice sdrammatizzando che «era nell’aria da mesi, un normale ricambio dopo il commissariamento di fatto attuato dal Papa sul Vicariato di Roma». […]

Sembra quasi che le esequie di personalità famose che attirano inevitabilmente l’attenzione mediatica distogliendola da lui provochino l’orticaria al Pontefice argentino. […]

Stavolta a farne le spese è stato il povero don Walter Insero, amico e confidente di Maurizio Costanzo ma anche molto legato a tanti altri personaggi dello spettacolo, su tutti Mara Venier. Ci spiace dover nuovamente constatare che l’inevitabile tramonto di questo pontificato è oggettivamente sempre più ricco di decisioni incomprensibili e, talvolta, irrazionali.