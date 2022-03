I MISTERI DEL VOLO “CHINA EASTERN” - TRA LE IPOTESI SULLO SCHIANTO DEL BOEING 737 SULLE MONTAGNE DEL GUANGXI, IN CUI SONO MORTE 132 PERSONE, SPUNTA ANCHE UNA POSSIBILE AZIONE VOLONTARIA DEL PILOTA, COME NEL CASO DEL VOLO GERMANWINGS NEL 2015. I DUBBI PRINCIPALI RIGUARDANO LA CADUTA VERTICALE DEL VELIVOLO, CHE FRA L’ALTRO NON EMETTEVA FUMO - BOEING CROLLA A SHANGHAI E L’AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE DELL’AVIAZIONE CIVILE CINESE CHIEDE DI ESAMINARE I “RISCHI OCCULTI”

boeing china eastern si schianta nel guangxi 1

1 - BORSA: CHINA EASTERN CROLLA A SHANGHAI, A -7,56%

(ANSA) - China Eastern Airlines crolla alla Borsa di Shanghai all'indomani dell'incidente aereo che ha visto un suo Boeing 737-800 schiantarsi vicino a Wuzhou, sulle montagne del Guangxi, nella Cina meridionale, con a bordo 132 persone: i titoli dopo un breve tracollo a -9% nelle prime battute, si sono attestati a 5,260 yuan (-7,56%).

2 - CINA: MEDIA, NESSUN SOPRAVVISSUTO TROVATO DA AEREO CADUTO

(ANSA) - Nessun sopravvissuto è stato trovato dopo una notte di ricerche nell'area delle montagne del Guangxi, nel sud della Cina, dove ieri pomeriggio si è schiantato il B737-800 della China Eastern con a bordo 132 persone.

boeing china eastern si schianta nel guangxi 7

"Il relitto è stato trovato, ma finora nessuna della persone a bordo dell'aereo con cui si era perso il contatto è stata ritrovata", ha riferito l'emittente statale Cctv nei telegiornali del mattino. L'aereo è caduto vicino alla città di Wuzhou, mentre volava da Kunming a Guangzhou. Il tracciato della rotta ha mostrato l'improvviso passaggio da 9.000 metri di altitudine a circa 1.000, prima dell'impatto finale.

China Eastern ha confermato per la prima volta ieri sera gli scenari più negativi sull'incidente, esprimendo in una nota postata sui social media "il profondo cordoglio per i passeggeri e i membri dell'equipaggio vittime dell'incidente aereo", senza però aggiungere dettagli.

BOEING 737 CHINA EASTERN

Il vettore aveva già aperto le procedure d'emergenza, inviato sue squadre sul luogo dell'incidente e aperto una linea diretta di assistenza per le famiglie delle vittime, trasformando in bianco e nero il proprio sito web ufficiale e il logo in segno di lutto, in linea con quanto le compagnie aeree sono solite fare dopo un incidente come segno di rispetto verso le vittime.

3 - CINA: AUTORITÀ AVIAZIONE CIVILE CHIEDE ESAME RISCHI OCCULTI

boeing china eastern si schianta nel guangxi 3

(ANSA) - L'Autorità di regolamentazione dell'aviazione civile cinese (Caac) ha chiesto di esaminare "i rischi occulti" per aumentare la sicurezza dell'aviazione civile all'indomani dello schianto sulle montagne del Guangxi, nel sud della Cina, del Boeing 737-800 di China Eastern con 132 persone a bordo.

Il riferimento dell'Authority, si legge in una nota, è relativo all'adozione di "misure concrete per rafforzare le indagini sui pericoli relativi alla manutenzione degli aeromobili, le condizioni meteorologiche del volo, le qualifiche del personale e le capacità operative".

BOEING 737 CHINA EASTERN SI SCHIANTA NEL GUANGXI

A tal proposito, l'impegno è di lanciare una campagna per migliorare la sicurezza sul lavoro e per rafforzare la gestione della sicurezza dell'aviazione civile, anche attraverso un'opera più efficace dei controllori del traffico aereo sulle "previsioni meteorologiche tempestive, sulla notifica dei cambiamenti meteo e sugli avvisi di condizioni atmosferiche gravi". Le compagnie aeree, in base a questo piano d'azione, dovrebbero migliorare la collocazione dell'equipaggio, segnalare eventuali situazioni anomale in volo e offrire al personale di bordo "il supporto tecnico e decisionale tempestivo necessario" per fronteggiare le emergenze.

boeing china eastern si schianta nel guangxi 6

4 - L'INCUBO DEL BOEING 737 NEL 2015 IL CASO GERMANWINGS

Lorenzo Lamperti per “la Stampa”

Pochi secondi di terrore, una discesa in picchiata da un'altitudine di 8869 metri verso il suolo. Poi, inevitabile, lo schianto. La Cina è scossa dalla tragedia del Boeing 737-800 della China Eastern Airlines, disintegratosi sulle montagne del Guanxi con a bordo 123 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio. Il presidente Xi Jinping, che si è detto «sconvolto» per l'incidente, ha chiesto «tutti gli sforzi possibili per la ricerca e il salvataggio» ma non sembrano esserci superstiti.

L'aereo era decollato da Kunming, capoluogo della provincia dello Yunnan, alle 13.15 locali e avrebbe dovuto atterrare a Guangzhou, Guangdong, alle 15.05. Ma alle 14.19, quando si trovava nei pressi della città di Wuzhou, ha improvvisamente perso quota e il suo segnale radar è sparito alle 14.21.

Un video ripreso dalla telecamera di una miniera mostra la caduta in una zona boschiva e l'impatto che ha provocato un vasto incendio che ha richiesto l'intervento di oltre 500 vigili del fuoco.

boeing china eastern si schianta nel guangxi 2

Le cause della tragedia sono al momento ignote ma gli interrogativi tanti. L'aereo aveva solo sette anni di vita e il 737-800 è uno dei più utilizzati per i voli di corto e medio raggio, con circa 5200 esemplari operativi nel mondo. Il modello è considerato un predecessore del 737 Max, nel mirino negli anni scorsi per due incidenti avvenuti in Indonesia ed Etiopia tra fine 2019 e inizio 2019.

germanwings, il luogo del disastro age a 9 1427664416763

Ma il 737-800, secondo FlightRadar, ha sempre dimostrato standard di sicurezza elevati sin dalla sua introduzione sul mercato nel 1997. Sicurezza elevata garantita anche dall'aviazione cinese, che con lo schianto di ieri ha interrotto un periodo di circa 12 anni e oltre cento milioni di ore di voli civili senza incidenti.

Andreas Lubitz

L'ultimo caso era il fallito atterraggio a Yichun di un aereo con a bordo 96 persone, delle quali 44 persero la vita. China Eastern ha lasciato a terra per precauzione tutti i suoi Boeing 737-800, cancellando decine di voli. La compagnia statunitense ha subito pagato dazio in borsa, anche perché l'episodio rischia di avere effetti sull'auspicato riavvio dei voli 737 Max in Cina dopo una sospensione di tre anni.

la strana caduta verticale del boeing 737 china eastern

Sui social si è diffusa l'ipotesi che possa trattarsi di un'azione volontaria da parte del pilota, come già avvenuto in drammatici precedenti come quello del volo Germanwings fatto schiantare da Andreas Lubitz il 24 marzo 2015. O quello del jet E-190 della Mozambique Airlines del 2013. Alla base della teoria c'è la caduta verticale dell'aereo, visibile dai video e raccontata dai testimoni citati dai media cinesi, secondo i quali il velivolo non emetteva fumo prima dello schianto.

lubitz 4

Lo specialista Paul Trodaec descrive così all'Afp la dinamica: «L'aereo, che era in quota crociera, si tuffa improvvisamente verso terra prima di schiantarsi. È molto insolito, il semplice stallo non provocherebbe affatto questo tipo di comportamento».

quel che resta del boeing 737 china eastern

Che cosa può essere stato? «Il pilota automatico potrebbe aver provocato una discesa brusca, manovra che non sarebbe stata corretta dai piloti, un po' sorprendente considerata la lunga durata della caduta. Potrebbe anche essere stata una manovra dei piloti, ma al riguardo non possiamo dire nulla di più». Li Xiaoguang della Qingdao University cita tra le possibili cause «problemi di manutenzione, errore umano oppure un altro incidente speciale». Tutti ribadiscono come sia ancora «presto» per trarre conclusioni. Le risposte potranno arrivare solo col recupero e l'analisi delle due scatole nere.

schianto del boeing 737 china eastern andreas lubitz boeing china eastern si schianta nel guangxi 11 ricerche dopo lo schianto del boeing 737 china eastern 2 ricerche dopo lo schianto del boeing 737 china eastern 5 boeing 737 china eastern si schianta nel guangxi 1 ricerche dopo lo schianto del boeing 737 china eastern ricerche dopo lo schianto del boeing 737 china eastern 3 boeing 737 china eastern si schianta nel guangxi 2 boeing 737 china eastern si schianta nel guangxi boeing china eastern si schianta nel guangxi 5 boeing china eastern si schianta nel guangxi 9 boeing china eastern si schianta nel guangxi 8 boeing china eastern si schianta nel guangxi 10 boeing 737 china eastern ricerche dopo lo schianto del boeing 737 china eastern 4 ricerche dopo lo schianto del boeing 737 china eastern ricerche dopo lo schianto del boeing 737 china eastern 6 boeing china eastern si schianta nel guangxi 12 schianto del boeing 737 china eastern