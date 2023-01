LA MISTERIOSA SCOMPARSA DI LI HEJUN, EX UOMO PIÙ RICCO DELLA CINA DI CUI SI SONO PERSE LE TRACCE DOPO L’ARRESTO LO SCORSO DICEMBRE – IL “RE DEI PANNELLI SOLARI” ERA STATO PRELEVATO DALLA POLIZIA, PROBABILMENTE PER PROBLEMI FINANZIARI DELLA BANCA DI JINZHOU, MAGGIOR CREDITORE DELLA SUA SOCIETÀ “HANERGY”, CANCELLATA DALLA BORSA DI PECHINO NEL 2019 - IL MOTIVO DEL TRACOLLO DELL'IMPERO DI LI…

Estratto dell'articolo di Gianluca Modolo per “la Repubblica”

li hejun 7

Nel 2015 era in cima alla Hurun List, la Bibbia dei Paperoni cinesi. Li Hejun, il re dei pannelli solari, è stato l'uomo più ricco di tutto il Dragone. Ora, di lui, si sono perse le tracce. […] Secondo la rivista Caixin , che ha parlato con alcuni suoi ex dipendenti, Li è stato prelevato dalla polizia di Jinzhou, nel Liaoning, lo scorso 17 dicembre. E da quel giorno non si sa più nulla di lui.

li hejun 6

L'arresto, confermato anche da un altro quotidiano economico cinese, Jemian , potrebbe essere legato ai problemi finanziari della Banca di Jinzhou, il maggior creditore di Hanergy, che all'epoca dell'Ipo alla Borsa di Hong Kong nel 2015 fece credito alla società di Li per 10 miliardi di yuan (1,4 miliardi di euro). Quello stesso anno Hurun stimava il patrimonio personale di Li in 160 miliardi di yuan (23 miliardi di euro).

li hejun 8

[…]. Il salto nel settore dei pannelli solari arriva nel 2011. Arriva poi la quotazione ad Hong Kong, ma nel maggio del 2015, mentre Li spiegava ai suoi azionisti che intendeva costruire un impero più grande di Apple, le azioni di Hanergy sono crollate del 47% in appena 20 minuti. Le preoccupazioni per l'eccesso di debito di Hanergy e gli insoliti movimenti azionari hanno innescato all'epoca una massiccia svendita.

li hejun 4

La borsa di Hong Kong ha quindi sospeso le azioni di Hanergy e ha imposto condizioni per la ripresa delle negoziazioni che Hanergy non ha mai rispettato. Nel giugno 2019, l'azienda è stata ufficialmente cancellata dalla Borsa di Hong Kong. E il 2019 è anche l'anno in cui entra in crisi il suo principale finanziatore: la Banca di Jinzhou. Il motivo del tracollo dell'impero di Li è che gli investitori e le autorità di mercato hanno gradualmente scoperto che i pannelli solari di Hanergy avevano un solo cliente: i parchi solari gestiti da società affiliate dell'azienda stessa.

li hejun 5

Li era sia il venditore che l'acquirente dei suoi prodotti, praticamente. Da allora le decine di parchi industriali solari sono stati chiusi. «L'azienda non ha pagato gli stipendi ai dipendenti per centinaia di milioni di yuan. Nel 2021, la sede centrale di Hanergy a Pechino è stata demolita », ricorda la rivista Caixin . […]

li hejun 3

li hejun li hejun 1 li hejun 2