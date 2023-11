20 nov 2023 17:57

MISTERO IN CENTRO A ROMA! - IN PIENO GIORNO TRE RAPINATORI, CON BARBE FINTE E PARRUCCHE, ENTRANO IN UNA GIOIELLERIA IN VIA VENETO LA SVALIGIANO IN POCO PIÙ DI UN MINUTO - LA COSA INCREDIBILE È CHE, ACCANTO AL NEGOZIO (LA BOUTIQUE DE PASCALIS) COLPITO VENERDÌ SCORSO ALLOGGIAVA LA NAZIONALE MACEDONE PRIMA DELLA PARTITA CONTRO L'ITALIA CHE SI È SVOLTA ALLO STADIO OLIMPICO - NESSUN COMUNICATO STAMPA O DICHIARAZIONE DALLA POLIZIA...