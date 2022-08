MISTERO SULLA MORTE DI CHARLBI DEAN, ATTRICE E MODELLA SUDAFRICANA REDUCE DALL’INTERPRETAZIONE NEL FILM PALMA D’ORO A CANNES 2022 “TRIANGLE OF SADNESS”: LA 32ENNE SI È SPENTA IN UN OSPEDALE DI NEW YORK PER “UNA MALATTIA IMPROVVISA” – UNA RAPPRESENTANTE DELL’ATTRICE SI È LIMITATO A PARLARE DI EVENTO “SPAVENTOSO”, MA NON HA RIVELATO COSA HA PROVOCATO IL DECESSO…

Da Ansa

charlbi dean 6

Charlbi Dean, l'attrice e modella sudafricana, reduce dall'interpretazione nel film Palma d'Oro a Cannes 2022 'Triangle of Sadness', è morta in un ospedale di New York "per una improvvisa malattia". Aveva 32 anni. Lo riportano i media americani.

Prima di aver recitato con Harris Dickinson e Woody Harrelson nella feroce satira del capitalismo firmata da Ruben Östlund, che dovrebbe uscire nelle sale Usa il 7 ottobre, Charlbi si era fatta notare per la parte di Syonide, un personaggio ricorrente nella serie basata sui fumetti DC Comics 'Black Lightning' su CW.

charlbi dean 1

In 'Triangle of Sadness' la giovane attrice aveva avuto la parte della modella Yaya, una degli invitati per una crociera a bordo di un superyacht al cui comando c'è un marxista irriducibile e che finisce catastroficamente con i sopravvissuti abbandonati su un'isola deserta.

charlbi dean 3

Charlbi era nata nel 1990 a Cape Town. Aveva debuttato come baby-modella a sei anni e al cinema a dieci nella commedia 'Spud' con John Cleese e Troye Sivan. Era apparsa poi nei film 'Death Race 3: Inferno' (2013), 'Blood in the Water' (2016), 'Don't Sleep' (2017) e 'Porthole' (2018). Da modella aveva lavorato per campagne di Guess, Benetton e Ralph Lauren.

charlbi dean 2

Nel 2008 era sopravvissuta a un grave incidente stradale che l'aveva lasciata con le ossa rotte e un pneumotorace. Nessuna indicazione è arrivata ancora sulla malattia che le è risultata fatale.

charlbi dean 5 charlbi dean 4