26 ott 2024 13:12

MISTERO SULLA MORTE DI SARA CENTELLEGHE, 18ENNE DI COSTA VOLPINO, IN PROVINCIA DI BERGAMO, UCCISA A COLTELLATE MENTRE LA MADRE NON ERA IN CASA – LA RAGAZZA È STATA COLPITA CON UN GROSSO COLTELLO E AVREBBE PROVATO A USCIRE DALL’APPARTAMENTO PER CHIEDERE AIUTO, LASCIANDO MACCHIE DI SANGUE SUL PIANEROTTOLO E SULLE SCALE – LA VITTIMA ERA CON UN’AMICA CHE, IN QUEL MOMENTO, ERA…