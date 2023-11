MISTERO A NEW YORK - IL CORPO RITROVATO DIECI GIORNI FA SENZA VITA (E SENZA TESTA) SU UNA SPIAGGIA DEL QUEENS È DEL REGISTA IRLANDESE, 44ENNE, ROSS MCDONNELL: ERA SCOMPARSO DALLO SCORSO 4 NOVEMBRE – ERA STATO VISTO PER L’ULTIMA VOLTA MENTRE LASCIAVA IL QUARTIERE DI BROOKLYN IN BICICLETTA. LE CAUSE DELLA MORTE NON SONO ANCORA CHIARE, MA LA POLIZIA ESCLUDE SUICIDIO E OMICIDIO. IL REGISTA POTREBBE AVER…

Estratto dell’articolo di Gaia Martino per www.fanpage.it

È il corpo di Ross McDonnell quello ritrovato senza vita su una spiaggia del Queens lo scorso 17 novembre, scrive Variety. A darne avviso la famiglia che parla di una "morte inaspettata": "Mancherà tanto ai suoi amati genitori, alla sorella, alla nipote, alla zia, agli zii, ai cugini, alla famiglia allargata e ai suoi tanti cari amici, LJ, e anche ai suoi colleghi in Irlanda, negli Stati Uniti e in tutto il mondo".

Il regista irlandese, 44 anni, è stato trovato senza vita sulla spiaggia di Breezy Point, nel Queens, a New York, circa 10 giorni fa: il corpo, trovato senza la testa, era disteso sulla sabbia. A distanza di una settimana […] dall'inizio delle indagini, la famiglia ha confermato la sua morte. McDonnell, scrive il tabloid, era scomparso dallo scorso 4 novembre. Fu visto per l'ultima volta mentre lasciava il suo appartamento nel quartiere di Bedford-Stuyvesant a Brooklyn in sella alla sua bicicletta, che è stata poi ritrovata legata a Fort Tilden Beach nel Queens, sulla penisola di Rockaway, vicino a Breezy Point.

[…] Le cause della morte non sono state ancora rese pubbliche. Scrive Variety che l'ufficio del medico legale di New York ci starebbe lavorando: "Fonti a NBC hanno escluso che si tratti di omicidio. Non ci sarebbe, inoltre, nessuna ipotesi suicidio". Secondo quanto si legge, il regista potrebbe aver fatto una nuotata al largo e sarebbe annegato […]

[….] Vincitore di un Emmy per The Trade, Ross McDonnell, originario di Dublino, entrò nel mondo del cinema con il docufilm Colony, diretto con Carter Gunn nel 2010. Il docufilm vinse l'IDFA First Feature Award […]. McDonnell ha ricevuto anche una nomination agli Emmy per Elian, un documentario che ha prodotto per Cnn Films, Bbc e Jigsaw Productions, e per The First Wave, documentario del 2021 sulla pandemia Coronavirus.

