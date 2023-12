11 dic 2023 16:03

MISTERO RISOLTO: IL CADAVERE DELLA DONNA DI 77 ANNI RITROVATO IN UN BAULE A MONDRAGONE (CASERTA) ERA STATO MESSO LÌ DALLA FIGLIA, DISOCCUPATA, CHE VIVEVA CON LEI - LA 40ENNE HA CONFESSATO AI CARABINIERI CHE LA MAMMA È MORTA UN MESE FA IN UN INCIDENTE DOMESTICO, E CHE NON AVEVA I SOLDI PER IL FUNERALE - NEL FRATTEMPO RISPONDEVA AI MESSAGGI A NOME DELLA SIGNORA, PER NON FAR INSOSPETTIRE LA SORELLA, CHE PERÒ, DOPO QUALCHE SETTIMANA, HA INIZIATO AD AVERE DUBBI