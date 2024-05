MISTERO RISOLTO? - RITROVATA A CASTEL VOLTURNO, MILENA SANTIROCCO, LA 54ENNE DI LANCIANO, MAESTRA DI BALLO, SCOMPARSA DALLO SCORSO 29 APRILE. LA DONNA STA BENE: DOPO AVER FATTO PERDERE LE SUE TRACCE, ERA STATA CERCATA ANCHE IN MARE DAI SOMMOZZATORI - PERCHE' HA ABBANDONATO L'AUTO, CANCELLATO IL PROFILO FACEBOOK E FATTO SPARIRE IL CELLULARE? - LA RICHIESTA DI SANTIROCCO DI UNA BENEDIZIONE A UN ESORCISTA PER...

ARTICOLI CORRELATI

RITROVATA LA 54ENNE SCOMPARSA IN ABRUZZO, STA BENE

milena santirocco 1

(ANSA) - È stata ritrovata a Castel Volturno, Milena Santirocco, la 54enne di Lanciano, maestra di ballo, scomparsa dallo scorso 29 aprile e le cui ricerche, anche in mare, si erano concentrate fra Torino di Sangro e Vasto.

La donna è ricomparsa in buona salute, si trova ora in commissariato ed ha già preso contatto con i suoi familiari. Numerosi in questi giorni erano stati gli appelli dei suoi familiari: il profilo Facebook della donna risultava cancellato e il telefono spento. La sua auto era stata trovata a Torino di Sangro con una gomma a terra.

Santirocco è stata ritrovata intorno alle 22.30 alla periferia di Caserta. La responsabile dell'associazione per le persone scomparse 'Penelope' abruzzese, Alessia Natali, ha riferito che "Milena si è presentata spontaneamente a un commissariato di Caserta, ed è in buono stato di salute". "Ora è necessario - ha spiegato all'ANSA - che faccia degli accertamenti medici e poi bisognerà capire cosa le è successo".

IL GIALLO DELLA MAESTRA SPARITA, SI RIVOLSE AD ESORCISTA

milena santirocco 3

(ANSA) - L'auto abbandonata, il profilo di Facebook cancellato, il telefono cellulare sparito e la richiesta, qualche mese fa, di una benedizione a un esorcista per un presunto maleficio ricevuto nella palestra dove lavorava: sono questi gli elementi che avvolgono nel mistero la scomparsa della maestra di ballo e fitness di Lanciano, Milena Santirocco, di 54 anni, di Lanciano, sparita nel nulla domenica scorsa a Torino di Sangro marina.

La donna è ricercata da sei giorni da un folto gruppo coordinato dalla Prefettura di Chieti e costituito oltre che dai vigili del Fuoco, da tutte le forze dell'ordine, unità cinofile molecolari, sommozzatori della Guardia di Finanza e numerosi volontari della Protezione civile.

Dopo alcune segnalazioni giunte all'associazione per le persone scomparse 'Penelope' le perlustrazioni si sono spostate più a sud, anche a Vasto, e in mare fino a Termoli dove pattuglia una motovedetta della Guardia Costiera.

La base operativa dei vigili del Fuoco, che dirigono le ricerche, da questa mattina è stata spostata e allestita a Casalbordino Lido, a otto chilometri di distanza dal luogo della scomparsa; al lavoro anche i sommozzatori della Finanza e numerose squadre di protezione civile con i cani molecolari.

milena santirocco 2

Sotto il profilo investigativo la polizia di Lanciano anche stamani ha ascoltato come testimoni numerose persone, ma non sono emersi indizi utili. Viene ancora perlustrata anche la vasta lecceta di Torino di Sangro dove la donna andava spesso e dove domenica scorsa il suo telefono cellulare è stato tracciato, alle 18.37, per l'ultima volta. Il telefonino della donna non si trova e il suo profilo Facebook risulta cancellato: le ultime foto con il telefono risalgono mentre stava passeggiando e risultano inviate su WhatsApp alle 15.38 a uno dei due figli.

Nessun rilievo viene dato alla circostanza che lo scorso ottobre la donna si sia rivolta a un parroco di Lanciano, padre Pius Chittilappilly - religioso indiano della parrocchia di San Pietro ed esorcista della Diocesi di Lanciano-Ortona - per chiedere una benedizione per la sua palestra: la maestra di ballo era spaventata dopo avere 'scoperto' quello che secondo lei era un maleficio, quattro oggetti lasciati agli angoli del locale.

milena santirocco 5

"Venne con un amico per chiedere una benedizione - ha raccontato padre Pius -. E' tornata giorni dopo a chiedere ancora una benedizione per la palestra, ma era tranquilla e serena, una bella persona". Pertanto dalle verifiche fatte dagli investigatori l'incontro con il parroco era relativo a una benedizione e non a un esorcismo; le indagini sono coordinate dal pm di Vasto Silvia Di Nunzio.

Si attende anche la perizia scientifica sull'auto della donna, una Renault Clio, ritrovata, con una gomma a terra, lunedì pomeriggio nel parcheggio sul lungomare della Borgata marina di Torino di Sangro. Sulla scomparsa della Santirocco resta attivo un piano di ricerca a livello nazionale.

milena santirocco 4

A Casalbordino è giunta anche Alessia Natali, responsabile abruzzese di 'Penelope', accompagnata dall'avvocato Antonio Cozza, del Foro di Perugia. Sarà l'associazione a patrocinare i figli di Milena, Manuel e Denis, oltre agli altri famigliari: ieri i figli hanno distribuito su tutta la costa il volantino di Sos di Penelope, con dati e foto della madre.