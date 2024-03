IL MISTERO SI INFITTISCE – KENSIGTON PALACE RIFIUTA DI PUBBLICARE LA FOTO ORIGINALE E NON RITOCCATA DI KATE MIDDLETON E DEI FIGLI – DOPO L’AMMISSIONE DI COLPA DELLA PRINCIPESSA, È STATO CHIESTO A PALAZZO DI DARE UNA PROVA DI FIDUCIA AI SUDDITI E FAR VEDERE L’IMMAGINE NON MANIPOLATA, MA L’INVITO ALLA TRASPARENZA È STATO RISPEDITO AL MITTENTE – UN MISTERO CHE FA PENSARE CHE SIA SUCCESSO QUALCOSA DI SERIO ALLA PRINCIPESSA KATE…

tutti i ritocchi nella foto di kate middleton

Il mistero intorno alla foto di Kate Middleton si infittisce. Non sono bastate le giustificazioni della principessa che ha ammesso di essersi dilettata a modificare la foto di famiglia: ora Kensington Palace è sotto pressione affinché venga pubblicata la fotografia originale.

Gli esperti di pubbliche relazioni hanno descritto la mossa come un "enorme autogol" e hanno esortato i funzionari del Palazzo a pubblicare l'immagine inedita nel tentativo di riconquistare la fiducia del pubblico. Nelle scorse ore la principessa si è presa la colpa della manipolazione e Kensington Palace ha già fatto sapere che non posterà la foto in originale della foto. Una circostanza che non farà altro che generare ulteriori sospetti sulle condizioni di salute di Kate.

WILLIAM IMMORTALA IL RITORNO DI KATE MA PER I MEDIA LA FOTO È

reuters cancella la foto ritoccata di kate middleton

Estratto dell’articolo di Antonello Guerrera per “la Repubblica”

Ieri era la festa della mamma in Inghilterra e così Kate Middleton, per smentire speculazioni e complottismi dopo il suo intervento all’addome lo scorso gennaio, si è fatta fotografare con i figli George, Charlotte e Louis. Per quella che doveva essere la prima, rassicurante foto ufficiale della principessa del Galles dopo l’operazione, addirittura “scattata dal marito principe William”, secondo il palazzo.

pa cancella la foto ritoccata di kate middleton

Ma la foto non ha raggiunto il suo obiettivo. Anzi, ha scatenato uno tsunami di polemiche e sospetti, perché […] “manipolata”. E così le principali agenzie di stampa mondiali, dalla Reuters alla Associated Press , l’hanno ritirata in blocco perché […] sospetti sulla sua autenticità.

[…] La Royal Family aveva pubblicato l‘immagine dopo la recente valanga di speculazioni online. Cinque giorni fa, Kate era anche stata paparazzata dal sito di gossip americano Tmz , per una foto non autorizzata da Kensington Palace, la prima apparizione ufficiosa dopo la delicata e tuttora misteriosa operazione. Subito dopo l’intervento alla London Clinic, Kensington Palace aveva chiesto a tutti i giornali di rispettare il desiderio di privacy della principessa del Galles, tema ultrasensibile in Inghilterra.

kate middleton si scusa per la foto ritoccata

Lo stesso palazzo aveva inoltre sottolineato che non “si trattava di cancro” e che non avrebbe condiviso aggiornamenti regolari sulla salute di Kate, ma solo “quando necessario”. Sinora, in circa due mesi, lo ha fatto informalmente due volte, ribadendo che la principessa “sta bene” e che “sta migliorando”. Ma, nell’era ossessiva dei social media, la reticenza della Royal Family su Catherine aveva scatenato ogni teoria del complotto.

Sui social, dove è impazzato negli ultimi giorni l’hashtag #WhereIsKateMiddleton con centinaia di meme, ma anche su alcuni media stranieri. Un giornalista spagnolo aveva assicurato come la principessa fosse in “coma”. Altri avevano parlato di “complicazioni per un intervento di lifting ai glutei”, per citarne solo alcuni.

getty cancella la foto ritoccata di kate middleton

Speculazioni fantasiose che, con la pubblicazione della foto di ieri, il palazzo aveva sperato di soffocare. Invece, ha sparso una fiumana di incertezza e sospetto. […]

