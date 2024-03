MISTERO SINWAR: È VIVO, MA DOVE? – IL CAPO DI HAMAS DENTRO GAZA NON SAREBBE MORTO IN QUALCHE TUNNEL SOTTO LA STRISCIA: PER IL “WALL STREET JOURNAL” È TORNATO A FAR PARTE DEI NEGOZIATI E SAREBBE PRONTO A DARE BATTAGLIA A RAFAH, PER AUMENTARE LA PRESSIONE DEL MONDO SUL GOVERNO ISRAELIANO E ARRIVARE A UN CESSATE IL FUOCO – L’ULTIMO AVVISTAMENTO DI SINWAR IN CARNE E OSSA RISALE A NOVEMBRE…

Estratto dell’articolo di Dan.Rai. per "la Repubblica"

Yahya Sinwar

Il capo di Hamas dentro Gaza e architetto del massacro del 7 ottobre, Yahya Sinwar, aveva perso i contatti con il mondo durante il penultimo round di negoziati con Israele, a cavallo fra gennaio e febbraio. Da qualche giorno però la stampa israeliana lo tratta di nuovo come se fosse vivo […] Ora il Wall Street Journal scrive che Sinwar è tornato a far parte dei negoziati e a parlare con i leader di Hamas in esilio.

Yahya Sinwar in fuga nei tunnel di hamas

Sinwar a febbraio ha mandato ai capi di Hamas fuori da Gaza un corriere con un messaggio per spiegare che le cose stanno andando come previsto. I timori dei capi di Hamas sul fatto che le truppe israeliane avanzano dentro la Striscia e stanno distruggendo le brigate del gruppo sono infondati perché Israele, sosterrebbe Sinwar, è finito nella situazione che voleva lui. Gli uomini di Hamas a Rafah sono pronti a dare battaglia e ci saranno molte vittime fra i civili e secondo Sinwar – scrive il Wall Street Journal – questo aumenterà la pressione che il mondo esercita sul governo israeliano per far cessare la guerra.

Le fonti dell’intelligence egiziana dicono di avere notato nel leader di Hamas un certo distacco dalla realtà, come se la clandestinità protratta avesse intaccato la sua lucidità. […] Il 19 febbraio un giornale saudita aveva diffuso la notizia che Sinwar fosse fuggito nel Sinai con alcuni ostaggi. […]

sinwar hamas gaza

L’ultimo avvistamento in carne e ossa da parte di un testimone è di novembre: alcuni ostaggi israeliani tenuti prigionieri in un tunnel furono visitati per pochi secondi da Sinwar, che li salutò in ebraico – da lui imparato durante i ventidue anni di carcere. Ora, dicono le fonti, potrebbe non nascondersi più in fondo a un tunnel protetto dalla presenza vicina di ostaggi israeliani, come ha fatto in questi mesi.

Yahya Sinwar