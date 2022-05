MO' SO CAZZI: GLI SPIETATI MERCENARI DEL GRUPPO WAGNER SONO STATI RIPRESI IN AZIONE NEL DONBASS! - LE TRUPPE INGAGGIATE DA PUTIN ASSALTANO CASE, LANCIANO GRANATE E SI FANNO STRADA TRA LE MACERIE DELLA CITTÀ DI POPANSA – È LA PRIMA VOLTA CHE I SANGUINARI MERCENARI VENGONO RIPRESI IN UCRAINA: IL VIDEO STA CIRCOLANDO SU TELEGRAM E…

Alcune riprese effettuate con i droni nella città di Popansa mostrano truppe di soldati russi coinvolti in intensi combattimenti in strada con la resistenza ucraina. Assaltano case e lanciano granate prima di costringerli ad arrendersi. Si tratta dei mercenari del gruppo Wagner, ingaggiati da Putin nella sanguinosa battaglia per il Donbass.

Il filmato è emerso quando l'intelligence britannica ha detto oggi che le forze russe stanno «lottando per sfondare le difese e trovare un punto da cui slanciarsi» nella lotta per il Donbass, il cui esito è visto come fondamentale per la guerra.

Il Ministero della Difesa britannico ha dichiarato che, nonostante le battute d'arresto, i comandanti russi sembrano intenzionati a tentare di prendere il controllo delle città di Severodonetsk e Kramatorsk, a nord e ad ovest di Popansa.

Il filmato dei mercenari Wagner è apparso per la prima volta sul canale Telegram del "Colonnello Cassad", un blogger filo-russo che pubblica aggiornamenti dall'Ucraina e si rivolge a un pubblico di centinaia di migliaia di persone.

È stato riproposto poi da Rob Lee, rispettato analista del King's College, anch’egli convinto siano truppe del gruppo Wagner.

