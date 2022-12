MO’ CHE C’È DA PAGARE AMBER HEARD CORRE AI RIPARI – L’ATTRICE HA ANNUNCIATO DI AVER RAGGIUNTO UN ACCORDO NELLA CAUSA MULTI MILIONARIA PER DIFFAMAZIONE INTENTATA CONTRO DI LEI DA JOHNNY DEPP: DOVRÀ PAGARE UN MILIONE DI DOLLARI A FRONTE DEI 10 A CUI L’AVEVA CONDANNATA UNA GIURIA IN VIRGINIA – UNA MOSSA CON LA QUALE RINUNCIA ANCHE ALL’APPELLO: “NON POSSO SOPPORTARE L’UMILIAZIONE DI UN ALTRO PROCESSO…”

DAGONEWS

AMBER HEARD JOHNNY DEPP - VISTO

Amber Heard ha accettato di pagare al suo ex marito Johnny Depp 1 milione di dollari: l’attrice ha deciso di trovare un accordo dopo che una giuria ha stabilito dovesse pagare oltre 10 milioni di dollari all’ex marito che l’aveva citata in una causa per diffamazione.

L'attrice 36enne ha annunciato la scelta di scendere a patti, parlando di una "decisione molto difficile" e annunciando di aver ritirato l’appello contro il verdetto perché non poteva sopportare "l'umiliazione" di un nuovo processo: «È importante per me dire che non avrei mai scelto questa strada. Ho difeso la mia verità e così facendo la mia vita come la conoscevo è stata distrutta».

amber heard a maiorca 5

(ANSA) - L'attrice Amber Heard ha annunciato di aver raggiunto un accordo nella causa multi milionaria per diffamazione intentata contro di lei dal suo ex marito, Johnny Depp. In un post su Instagram, Heard non rivela i termini dell'intesa, che arriva dopo che una giuria in Virginia le ha ordinato di pagare 10 milioni di dollari alla star de 'I Pirati dei Caraibi'.

"Dopo una lunga riflessione ho preso la difficile decisione di concludere un accordo", ha scritto l'attrice su Instagram. L'intesa metterebbe fine al procedimento d'appello da lei perseguito dopo aver perso la causa in primo grado.

amber heard a maiorca 4

