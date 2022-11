24 nov 2022 19:32

MO’ SO CAZZI PER I RUSSI: ISRAELE HA DECISO DI METTERE AL SERVIZIO DEGLI UCRAINI LA SUA INTELLIGENCE – LO STATO EBRAICO NON ROMPE UFFICIALMENTE LA NEUTRALITÀ VERSO IL CONFLITTO, MA HA DECISO DI INTERVENIRE IN FUNZIONE ANTI-IRANIANA: TEHERAN FORNISCE DRONI A PUTIN, E LA LUNGA ESPERIENZA CONTRO IL REGIME DEGLI AYATOLLAH DI GERUSALEMME PUÒ ESSERE MOLTO UTILE A ZELENSKY E COMPAGNIA…