MO’ TI PRENDO IO PER LE CORNA – BOTTE DA ORBI DURANTE UNA PUNTATA DI “TEMPTATION ISLAND” IN RUSSIA: UNA RAGAZZA VEDE IL COMPAGNO CHE SI STRUSCIA CON UNA CONCORRENTE E IMPAZZISCE - PRIMA DÀ UNO SCHIAFFO IN TESTA AL FIDANZATO E POI SI LANCIA VERSO L’AMANTE, TIRANDOLE I CAPELLI E PESTANDOLA…(VIDEO)

La versione russa del programma Temptation Island, da inizio estate di nuovo in onda anche in Italia nella sua nuova edizione, regala dei momenti di alto spettacolo. E' di questi giorni la notizia di una rissa scoppiata in diretta tra la concorrente Svetlana, il suo fidanzato e la tentatrice Irina.

Dopo aver visto le effusioni tra i due Svetlana, dimenticando le regole del programma ha perso il controllo e si è fiondata in modo più che violento contro la tentatrice.

Strattoni, schiaffi, pugni, tutto è avvenuto sotto le telecamere e sotto gli occhi increduli della conduttrice del programma che è rimasta immobile. Ad aggiungere trash al trash, l'incidente hot della tentatrice che nella colluttazione è rimasta in topless, ha mostrato gli slip e ha visto il suo vestito ridursi in brandelli.

