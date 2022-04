8 apr 2022 18:50

E MO SO' CAZZI, ARRIVA PURE IL GRUPPO WAGNER - NEL DONBASS SI PREPARA LA MILIZIA DEI MERCENARI DI MOSCA PER L'ASSALTO FINALE: I SOLDATI PRIVATI DEL CREMLINO SONO ARMATI DI KALASHNIKOV AK47, CHE PER LORO VIENE MODIFICATO IN MODO DA SILENZIARE LA SEQUENZA DEI COLPI - IL PROBLEMA PER LA RUSSIA È QUELLO DI AVERE SUL CAMPO NON PIÙ SOLO RAGAZZI USATI COME "CARNE DA CANNONE", MA PROFESSIONISTI DEL CONFLITTO, GENTE ABITUATA ALLA GUERRA CASA PER CASA, CHE È QUELLA CHE LI ATTENDE A ODESSA E NEL DONBASS...