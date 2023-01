IL MODELLO CINESE: PRIMA CI INFETTANO E POI PROTESTANO – IL MINISTERO DEGLI ESTERI DEL DRAGONE MINACCIA RITORSIONI VERSO I PAESI CHE STANNO IMPONENDO UN TAMPONE AI VIAGGIATORI IN ARRIVO DALLA CINA: “SONO INACCETTABILI” – DA QUANDO XI JINPING HA FATTO MARCIA INDIETRO SULLA POLITICA “ZERO COVID” IN CINA I CONTAGI SONO ALLE STELLE, E RISCHIANO DI GENERARE UNA NUOVA VARIANTE PIÙ PERICOLOSA. DOVREMMO STARE A GUARDARE?

MAO NING 3

(ANSA-AFP) - Pechino ha condannato oggi l'imposizione di test Covid da parte di una dozzina di Paesi ai viaggiatori provenienti dalla Cina, avvertendo che potrebbe prendere "contromisure" come ritorsione. "Alcuni Paesi hanno messo in atto restrizioni all'ingresso rivolte esclusivamente ai viaggiatori cinesi. Questo non ha basi scientifiche e alcune pratiche sono inaccettabili", ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri Mao Ning, aggiungendo che la Cina potrebbe "prendere contromisure, sulla base del principio di reciprocità".

ondata covid in cina covid in cina covid cina ondata covid in cina 1