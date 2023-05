2 mag 2023 08:27

A MODENA E' STATA TROVATA UNA BOMBA A MANO VICINO AD ALCUNI CASSONETTI DELLA SPAZZATURA, NON LONTANO DAL CENTRO STORICO - IL RESIDUATO BELLICO È STATO FATTO BRILLARE IN UNA CAVA APPENA FUORI DALLA CITTA’ - LA DEPUTATA MODENESE DI FRATELLI D'ITALIA DANIELA DONDI SCRIVE SU FACEBOOK: "GLI INTERROGATIVI IN MERITO SONO TANTI. IL DISAGIO IN CITTÀ È CRESCIUTO OLTRE IL LIVELLO DI GUARDIA…”