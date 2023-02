IL MODO MIGLIORE PER "SEDURRE" I PISCHELLI? CHIAMARE L’EX BRACCIO DESTRO DI STEVE JOBS! – RE CARLO HA AFFIDATO IL COMPITO DI DISEGNARE IL SUO STEMMA A JONY IVE, DESIGNER BRITANNICO A CUI SI DEVONO IL PRIMO “MELAFONINO”, GLI IMAC DELLA FINE DEGLI ANNI 90 E L’IPOD – IL LOGO, UNA CORONA DI PIANTE E FIORI, È NATO “DALL’AMORE DEL RE PER IL PIANETA E LA SUA PROFONDA PREOCCUPAZIONE PER IL MONDO NATURALE” E SIMBOLEGGIA L’IMPEGNO PER LA DIFESA DELL’AMBIENTE – I DUE HANNO ANCHE FONDATO INSIEME IL…

Estratto dell'articolo di Paola De Carolis per il “Corriere della Sera”

Una corona di piante e fiori per un regno concepito anche in difesa della natura e dell’ambiente. Per la sua incoronazione, re Carlo ha scelto uno stemma pieno di simbolismi: la rosa per l’Inghilterra, il cardo per la Scozia, il narciso per il Galles, il trifoglio per la Cornovaglia si abbinano in un emblema circolare rosso e blu ideato dal designer britannico che è stato il braccio destro di Steve Jobs alla Apple, Sir Jony Ive.

L’ispirazione è nata, ha spiegato Sir Jony, «dall’amore del re per il pianeta e la sua profonda preoccupazione per il mondo naturale». È un’insegna — ha aggiunto l’uomo cui si devono il primo iPhone, gli iMac della fine degli anni 90 e l’iPod — che comunica il felice ottimismo della primavera e celebra l’inizio di una nuova era per il Regno Unito».

[…]La collaborazione con Sir Jony sembra la conferma di un voto personale, una nuova promessa verso la sostenibilità. Insieme, il designer e il re hanno fondato il «Terra Carta Design Lab», un’iniziativa il cui obiettivo è quello di evidenziare il bisogno di una «collaborazione creativa tra arte, scienza, design e ingegneria per produrre soluzioni credibili e sostenibili per la crisi climatica». […] un impegno per un nuovo equilibrio tra gli esseri umani e il regno naturale.

Ive — che ha lasciato Apple nel 2019 e tra i cui clienti recenti ci sono Ferrari e Airbnb […]e è anche presidente del Royal College of Art, sarà un partner importante per re Carlo nel l’iniziativa sui mercati sostenibili annunciata al forum di Davos nel gennaio 2020. Lo stemma è un modo di ricordare al Paese e al mondo gli obiettivi, le passioni e le convinzioni del nuovo sovrano,[…].

