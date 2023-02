19 feb 2023 13:12

MOGGI HA FATTO SCUOLA – UN’ARBITRA È STATA CHIUSA DENTRO LO STADIO AL TERMINE DI UNA PARTITA DI CALCIO (COME, SI DICE, FECE "BIG LUCIANO" CON PAPARESTA) – NEL SECONDO TEMPO SI È ACCESA UNA ZUFFA IN CAMPO, CHE LA DIRETTRICE DI GARA NON È RIUSCITA A PLACARE. ALLA FINE HA SOSPESO L’INCONTRO RIENTRANDO NEGLI SPOGLIATOI. HA ASPETTATO CHE TUTTI SE NE ANDASSERO E HA SCOPERTO DI NON POTER USCIRE…