30 mag 2022 09:10

CON UNA MOGLIE COSI’, TE CREDO CHE S’ALCOLIZZA - L’82ENNE MARITO DELLA SPEAKER DELLA CAMERA USA, NANCY PELOSI, È STATO ARRESTATO IN CALIFORNIA PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - LA CAUZIONE PER IL SUO RILASCIO È STATA FISSATA A 5.000 DOLLARI - LA SPEAKER DELLA CAMERA NON ERA CON IL MARITO: ERA DALL’ALTRA PARTE DEL PAESE PER ALCUNE CONFERENZE - I DUE SONO SPOSATI DAL 1963 DOPO ESSERE INCONTRATI ALLA GEORGETOWN UNIVERSITY…