1 – CROSETTO E LA SIGNORA SAPONARO

Estratto dell’articolo di Massimo Gramellini per il “Corriere della Sera”

Un settimanale pubblica le foto rubate del ministro Crosetto, avvinghiato alla moglie Gaia Saponaro tra le onde del mar. Senza dubbio nella coppia chi ruba più gli occhi non è lui, ma la vera notizia è che, dopo vent’anni di matrimonio, i due si baciano ancora come fidanzatini.

Invece sui social, specchio fedele dei tinelli d’Italia, parte la fiera della maldicenza, alimentata dall’eterno pregiudizio patriarcale: se una donna così bella ha sposato il cugino pallido di Shrek, scrivono, significa che è un’arrivista senza scrupoli, per non dir di peggio […]

Pensare ancora certe cose nel 2023 è imbarazzante, e lo è altrettanto essere costretti a rimarcare che la signora Saponaro ha due lauree, una storia e una carriera autonome, e che ha sposato Crosetto quando lui non era ancora un politico di primo piano.

Lo stesso ministro si sente in obbligo di intervenire […], soffocando la rabbia dietro un sorriso per ammettere che sì, sua moglie effettivamente è più bella di lui. In altra occasione aveva dovuto precisare che la donna della sua vita proviene da una famiglia benestante, quasi a voler rassicurare i malevoli che non si era unita in matrimonio per acchiappare un patrimonio.

[…] Crosetto aggiunse che la moglie era un’amante dell’horror, ma dubito che il tribunale dei social abbia colto l’ironia: avrà piuttosto pensato che la signora avesse un flirt con Dario Argento.

2 – CHI È GAIA SAPONARO, MOGLIE DI GUIDO CROSETTO

Estratto dell'articolo di Simone Golia per www.corriere.it

Una famiglia benestante alle spalle, poi le lauree, lo studio, il lavoro all’estero e a Roma. In molti, dopo lo sfogo su Twitter del marito Guido Crosetto per la diffusione delle loro foto in vacanza insieme in Sardegna, si saranno chiesti chi sia Gaia Saponaro, la donna che da 20 anni è accanto all’attuale ministro della Difesa e che insieme a lui cresce due figli.

Il primo scatto che li ritrae insieme viene postato sui social il 24 luglio 2020, quando Guido Crosetto […] pubblica una foto in bianco e nero con la moglie Gaia Saponaro: «Buon compleanno alla mia compagna di vita e di strada, da 16 lunghissimi e straordinari anni» […]

Numerosi i commenti sotto quella foto. Tant’è che il futuro ministro della Difesa non resta in silenzio: «Dieci giorni fa ho pubblicato una foto con mia moglie che ha suscitato in molti commenti sorpresi e sarcastici — posta sui social — quindi ne condivido una senza di me con alcune informazioni: stiamo insieme da 15 anni, sposati, due figli (Carole e Leon), è pugliese e benestante. Ha molto humor ed ama l’horror».

[…] Cresciuta con la passione per la ginnastica artistica e per gli scacchi, ha nel curriculum due lauree (una in economia aziendale e una in International management) e un Master in Business Administration. Ha studiato a Londra e vanta una lunga esperienza lavorativa ad Hong Kong e Sydney. Fra le sue passioni c’è anche quella del vino, tanto da conseguire il secondo livello WSET award in wines, un prestigioso riconoscimento nel settore.

Saponaro nel quotidiano è impegnata nella direzione del Food & Beverage del ristorante Don Pasquale Restaurant & Bar a Roma — uno dei diversi incarichi che ha ricoperto per importanti catene alberghiere tra cui Marriott e Jk.

