TRA MOGLIE E MARITO… UN CORONA DI SPINE – PER L’EX PAPARAZZO L’UNICO MODO CHE ILARY BLASI HA PER VINCERE LA CAUSA MATRIMONIALE È CHIAMARE LUI AL PROCESSO – COSA HA NEL CASSETTO "FURBIZIO" PER L’EX PUPONE? IN TRIBUNALE SARÀ CRUCIALE CAPIRE CHI DEI DUE HA MESSO LE CORNA PER PRIMO – CORONA HA SMENTITO LA CIFRA SVELATA DA TOTTI RIGUARDO AL COMPENSO AVUTO DALLA BLASI PER IL DOC NETFLIX, FACENDO INTENDERE CHE 700MILA EURO NON SIA LA CIFRA GIUSTA - VIDEO: QUANDO ILARY BLASI DEFINI' CORONA UN "CACIOTTARO"...

Estratto da www.leggo.it

Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a tenere banco. Le accuse volano tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice, dai presunti tradimenti negli anni del matrimonio alle questioni finanziarie. […]

Tra (ex) moglie e marito, si inserisce ora Fabrizio Corona, che - come noto - con Ilary Blasi non ha mai avuto un rapporto idilliaco. Eppure, stavolta si propone come asso nella manica dell'ex conduttrice dell'Isola dei Famosi per vincere la causa di divorzio.

Nella causa di divorzio, sarà fondamentale chiarire chi abbia tradito chi per primo e stabilire così una volta per tutte il motivo scatenante della separazione. Francesco Totti avrebbe chiamato tra i suoi testimoni Cristiano Iovino, il personal trainer con il quale l'ex moglie ha dichiarato di aver preso solo un caffè. Ilary Blasi chiama in causa Noemi Bocchi (e forse altre «avventure») sostenendo che sia stata la causa della fine del loro matrimonio. La nuova compagna del Capitano sarà certamente sentita in aula.

È in questo contesto che si inserisce la proposta di Fabrizio Corona. «L’unico modo che Ilary Blasi ha per vincere la causa matrimoniale è chiamare me al processo», ha detto l'ex re dei paparazzi in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram mentre si trovava a Roma. Corona ha anche smentito la cifra svelata da Francesco Totti riguardo al compenso avuto dalla Blasi per il documentario Netflix, facendo intendere che 700mila euro non sia la cifra giusta.

Ma cosa ha voluto dire Corona con quella frase? Il riferimento è ai presunti tradimenti di Francesco Totti nei confronti della showgirl e da lui rivelati negli anni. Uno tra tutti, quello che fece scatenare una furiosa lite tra Ilary Blasi e Corona quando fu suo ospite ai tempi del Grande Fratello Vip. In quell'occasione, il paparazzo citò Flavia Vento, che però è stato poi smentito dalla diretta interessata. […]

